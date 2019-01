Aún estacionan vehículos en las franjas amarillas 

Caso omiso a regla

TEKAX.— A pesar que en días pasados entró vigor el nuevo reglamento de tránsito que prohíbe la práctica, varios conductores continúan con la mala costumbre de estacionar sus vehículos en zonas con franja amarilla, obstruyendo el paso de peatones, como en las entradas al mercado municipal.

Ayer por la mañana un adulto mayor por poco sufre una caída, ya que los accesos a ese lugar estaban obstruidos por motos y bicicletas, incluso automóviles.

Esto, a pesar que recientemente fue pintada una franja amarilla que prohíbe estacionarse en las entradas de la central de abasto.

Además, tricitaxistas ocupaban con sus vehículos el paso peatonal ubicado frente a la avenida de La Calzada, donde hay una entrada al mercado municipal.

Luis Tamayo Lizama, vecino de esta ciudad de la tercera edad, señaló que ayer estuvo a punto de sufrir un accidente al intentar entrar al mercado, pues se golpeó con una moto que estaba estacionada y bloqueba el acceso al edificio público.

“Es lamentable que la gente no tenga un poco de cultura vial y que las autoridades de Seguridad Pública no hagan nada para que dejen libre esos espacios. Afortunadamente no me caí, pero si está muy mal que obstruyan esos lugares que deben estar libres para la gente”, puntualizó Tamayo Lizama.— Arnulfo Peraza Rodríguez