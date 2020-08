''Aún lo toman a juego'', dice vecino de Oxkutzcab

Deploran que varias familias no cuiden su salud

OXKUTZCAB.— Debido que inconscientemente varias familias continúan con sus reuniones sociales, pese a que en el municipio hay 64 casos positivos y varios decesos por Covid-19, un vecino y el alcalde Raúl Romero Chel hicieron un llamado a extremar cuidados.

El vecino Alejandro D. Mis recordó que el jueves falleció Marcos Hilario Magaña Cuxim, quien era empleado del IMSS, cuando iba a trabajar. “No se puede decir que solo murió, sino más bien lo mató el virus llamado Covid-19, cosa que me pone muy triste, sabiendo que él es uno de tantos que salió a buscar el pan de cada día y estaba consciente de lo que podría suceder.

“Lo que me enoja es que hay aún muchas personas que lo toman a juego, no creen en la enfermedad hasta que ya es demasiado tarde y no siguen las medidas sanitarias; sin pensar que ponen en riesgo su propia salud y la de sus familias salen a pasear cuando no es necesario que salgan”, indicó.

“Como los que tienen que ir a trabajar o comprar algo importante, mejor que se queden en casa, que si salen deben cuidarse mucho, ya que en todos lados está el mal y en nuestras manos está seguir las medidas sanitarias para sobrevivir, ya que nadie está exento de enfermarse”, agregó.

“Lo peor es que no importa cuánto dinero o riquezas posean si no hay a donde recurrir cuando te enfermas; les pido a todos que si salen a la calle cuídense mucho, háganlo por los demás, por usted y por su familia”, externó el vecino.

En el municipio suman 64 casos registrados, de los cuales 29 están activos, unos 11 se infectaron este mes y hay nueve fallecidos, según el reporte de la Secretaría de Salud (SSY), con lo que Oxkutzcab entró entre los municipios con más decesos.

“Si bien es cierto que la vida tiene que seguir, eso no implica que hagamos como si nada pasara”, indicó el alcalde Raúl Romero Chel.

“Rondando un poco por la calle veo reuniones sin cubrebocas ni distanciamiento, cuántas historias se nos han ido (abuelos), aún así no tomamos conciencia o tal vez pasa por sus mentes que no son parientes suyos, que triste no atemperar el dolor ya de muchos”, lamentó.

“Antes que pregunten ‘si ya envié a la policía’, pero ¿a cuántas familias podemos llegar? a muchas, más no a todos”, abundó.

“Los que aún aman a sus familias aléjense de estas personas de quienes estamos hablando porque no habrá recurso económico, humano, mucho menos una cama hospitalaria al ritmo que vamos para atender lo que viene”, concluyó.— Megamedia