Aún no hay denuncia por presunto desvío

Gente de todo Tinum aparece en supuestos apoyos

TINUM.— Tras la manifestación realizada el pasado fin de semana contra el Ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Natalia Mis Mex por el presunto desvío de recursos públicos, aún no hay denuncia formal contra la Comuna.

Como hemos publicado, más de 200 personas aparecen en una lista oficial publicada en la página del Ayuntamiento de Tinum de haber resultado beneficiadas con apoyos económicos que van desde los 500 hasta los 1,200 pesos durante los cuatro trimestres del año 2019.

La inconformidad de la ciudadanía generó manifestaciones en contra de las autoridades municipales, pues los afectados aseguran no haber recibido dinero en efectivo sino únicamente paquetes de despensas.

Los afectados entregaron copias de credencial y algunos firmaron documentos en blanco sin saber que más tarde sus nombres estarían en listas oficiales con diversos montos económicos.

A pesar de la presión que han ejercido más de 100 inconformes, aún no hay respuesta del Ayuntamiento hacía los quejosos.

Mariela Pech Uh, quien encabeza al grupo de afectados tampoco ha interpuesto la queja de manera formal, según dijo están en proceso de “armar la denuncia” para entregar a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán y ante la Fiscalía Anticorrupción.

La profesora señaló que del Ayuntamiento ya no esperan nada pues se les dio la oportunidad a través del diálogo y no lo aprovecharon.

“Debía caber en ellos la cerrazón porque desde un principio no me dijeron que no se va a pagar a nadie, para evitar el alboroto, así que ahora vamos por las denuncias”.

Aunque no precisó en cuánto tiempo o cuándo se hará la denuncia, insistió en que la están armando.

Mientras que los afectados indican que están en espera que los vuelvan a citar pues el sábado se realizó el último registro de firmas donde pedían que se investigue el destino de los recursos públicos y se imponga las sanciones, pero también que haya castigo por el uso de firmas y datos personales de la ciudadanía.

En cuanto a las listas oficiales de los cuatro cuatrimestres de 2019 ya circulan en las redes sociales las copias, donde incluso figuran nombres no solo de personas de Tinum, sino de todas las comisarías.— WENDY UCÁN CHAN

De un vistazo

Silencio de edil

La alcaldesa de Tinum, Natalia Mis Mex, no ha emitido su postura a ninguna de las denuncias en su contra.

Enviado a dialogar

El sábado un comité acudió al Palacio y para dialogar con ellos se envió al presidente del DIF municipal, Ignacio Tun.