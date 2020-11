Aún sin pulpeada en Progreso

Se reanuda solo la pesca con redes de carito y cazón

PROGRESO.— Por fin, ayer jueves, luego de semanas de inestabilidad atmosférica, mejoró el tiempo, amainó el “chikin ic” que sopló desde el lunes, el día transcurrió soleado, pero la pulpeada se mantiene suspendida.

Los pulperos optaron por no salir a pescar tampoco ayer, debido a que, dijeron, aún hay mar de fondo y sería hoy viernes cuando reanuden la captura del molusco en este puerto.

La pesca de carito, sierra y cazón mediante redes, a su vez, se reanudó con el pie derecho ayer.

De acuerdo con los informes recabados, los ribereños que zarparon anteanoche miércoles retornaron ayer en la mañana con capturas de 30 a 40 kilos de esas especies marinas.

El cazón y la sierra se venden a $35, el kilo.

El carito está entre $60 y $70, y el robalo, que también se captura con redes, tiene precio de entre $80 y $90, el kilo, es una especie que tiene demanda en el mercado veracruzano, a donde lo transportan los comerciantes de productos marinos.

Ayer jueves amaneció con buen tiempo, lo que permitió a los pescadores de la flota mayor que se encuentran en alta mar reanudar la captura de pulpo.

En cambio, los ribereños, quienes están inactivos desde hace mes y medio, no salieron a pescar porque persiste el mar de fondo, dijo Antonio Canto Jiménez.

El ribereño señaló que hoy viernes reanudarán la pesca, pues ayer, además del mar de fondo que se sentía, no tenían carnada, hielo y combustible, las lanchas no estaban avitualladas, no las alistaron porque anteayer miércoles se sentían los efectos de la tormenta tropical “Eta”, que ayer tocó tierra en Florida.

En los muelles de Yucalpetén aún hay decenas de barcos de la flota mayor que arribaron la semana pasada con baja captura de pulpo.

Debido a que la mayoría no tuvo ganancias por los bajos volúmenes de pesca, no han sido avituallados y solo darían un viaje más en la temporada de pulpo, que concluye el 15 de diciembre.— Gabino Tzec Valle