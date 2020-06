Aún sin resolver el crimen de abril en Chacsinkín

CHACSINKÍN.— A casi dos meses y medio de la muerte de R.R.D., cuyos familiares denunciaron homicidio, la Fiscalía del Estado no tiene avances sobre las investigaciones para dar con él o los presuntos asesinos.

Prácticamente, la carpeta de investigación continúa igual como estaba desde el principio.

Hasta ahora el Ministerio Público no informa de pesquisas para hallar a los autores del presunto crimen.

El pasado 8 de abril, R.R.D. fue encontrado sin vida, colgado de un árbol.

Inicialmente se informó que fue un suicidio; sin embargo, una segunda autopsia al hoy occiso practicada por un médico particular a petición de la familia, dio como resultado que la causa de la muerte fue politraumatismo por los múltiples golpes en el estómago, pecho, cara y en la cabeza.

La viuda de la víctima, Deimy Dzul Matus, explicó que el viernes 19 acudió en la Fiscalía del Estado para saber los avances de las investigaciones, pero hasta el momento no hay ninguno.

Desconoce la razón

“No me han entregado las pertenencias de mi esposo y no me dan una razón por la cual las siguen teniendo, incluso me han dicho que no saben dónde están, pero es ilógico, pues es como que un médico diga que no sabe donde están los instrumentos que necesita para operar”, indicó la mujer.

“He tenido acceso a la carpeta de investigación, pero está como en el principio, con el reporte médico de la Fiscalía, el levantamiento del cuerpo e informe de la segunda autopsia que se realizó, pero no hay más información, de hecho no hay ni fotografías”, agregó.

“No hay avance alguno, quiero suponer que se debe a la contingencia por el Covid-19; sin embargo, se están tardando mucho.

“El fiscal me dijo que ya se solicitó un tercer peritaje a la instancia federal y que hay dos líneas de investigación”, narró la mujer.

Deimy Dzul señaló que recurrirá al juez de Control para tratar de que se agilice el proceso de investigación.

Recordó que desde el principio interpuso una denuncia en el Ministerio Público contra quien resulte responsable del asesinato de su esposo y cada semana acude a ver los avances en la agencia ministerial, pero hasta ahora no hay alguno.— M.Á.M.G.