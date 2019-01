Aún sin respuesta por la muerte de reses en Tzucacab 

Prevén represalias contra paraestatal

TZUCACAB.— El ganadero Juan Ismael Alonso Mutul, de la comisaría de Sacbecán, denunció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la Fiscalía porque después de nueve meses aún no le pagan dos reses que murieron electrocutadas con cables de alta tensión dentro de su potrero.

Antes de las pérdidas de los animales, el afectado recordó que reportó en varias ocasiones a la CFE el peligro de que el ganado muriera electrocutado porque las líneas de electricidad están demasiado bajas, pero no le hicieron caso.

Al no llegar a un acuerdo por la muerte de los animales, en abril pasado en el rancho “Loma bonita”, Alonso Mutul interpuso la denuncia contra la empresa paraestatal en la sede de la Fiscalía de Tekax el pasado 13 de agosto, bajo el número de expediente 12/00922/2018, pero nunca se presentó un representante en los tres citatorios.

Alonso Mutul dijo que interpondrá una denuncia más en la agencia de la Fiscalía de Ticul para buscar que le paguen los daños.

Agregó que si no se llega a un acuerdo, los habitantes de la comunidad de Sacbecán se unirán con él para tomar medidas más drásticas para evitar más perdidas en esa zona agrícola y ganadera.

Pérdidas por $70,000

El afectado señaló que los habitantes de la comisaría están molestos porque los cables de alta tensión de la CFE están a muy baja altura y por eso ocurrieron las muertes de sus animales: un semental y una vaca con valor de $70,000 en total.

Explicó que murieron en el potrero cuando los animales andaban pastando.

Según comentó, con los vientos de la entrada del frente frío 31, el pasado domingo, los postes de luz se inclinaron más y los cables ya bajaron más, por lo que ahora hay preocupación de que alguna persona muera electrocutada en esos terrenos.

Los vecinos dijeron que si no solucionan el problema se organizarán y recabarán firmas pedir que la CFE quite los postes de esos terrenos, pues, de lo contrario, le exigirán que pague por ese derecho, ya que “la empresa no perdona una deuda por consumo”.— Martín Chac Bacab