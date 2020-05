En las entradas a Dzilam González se instalan arcos sanitizantes (Foto de Juan Chapa) Un baño de líquido viricida, no tóxico, recibirán los vehículos que pasen por los arcos sanitizantes en Dzilam González (Foto de Juan Chapa) Un baño de líquido viricida, no tóxico, recibirán los vehículos que pasen por los arcos sanitizantes en Dzilam González (Foto de Juan Chapa) En las entradas a Dzilam González se instalan arcos sanitizantes (Foto de Juan Chapa) Un baño de líquido viricida, no tóxico, recibirán los vehículos que pasen por los arcos sanitizantes en Dzilam González (Foto de Juan Chapa) En las entradas a Dzilam González se instalan arcos sanitizantes (Foto de Juan Chapa) En las entradas a Dzilam González se instalan arcos sanitizantes (Foto de Juan Chapa) Un baño de líquido viricida, no tóxico, recibirán los vehículos que pasen por los arcos sanitizantes en Dzilam González (Foto de Juan Chapa) ❮ ❯

DZILAM GONZÁLEZ.- Como parte de las medidas en busca de prevenir el coronavirus Covid-19, autoridades municipales y vecinos comenzaron a instalar hoy arcos sanitizantes en las entradas a esta comunidad.



El alcalde Christian Carrillo Baeza y los encargados de diseñar los equipos estuvieron presentes en la instalación del arco sanitizante en la entrada que llega de Buctzotz.

Según se explicó, al pasar por los arcos los vehículos serán rociados por un líquido viricida, no tóxico, no corrosivo y no dañino para el medio ambiente ya que es orgánico.

La etapa más crítica

"Estamos en la parte más crítica de esta contingencia del Covid-19", recordó el alcalde.



"No bajaremos la guardia en el municipio. Seguiremos trabajando con acciones que garanticen la salud de nuestra comunidad en esta Fase 3 de la contingencia".



"Toda la población, juntos lograremos salir adelante de esta pandemia", concluyó.