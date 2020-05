Autorizan funeral en iglesia porteña

Solo ocho deudos pueden entrar al edificio religioso

PROGRESO.— Es muy lamentable y triste la tragedia que enlutó a dos familias de la comisaría de Chuburná y dejó a varios habitantes intoxicados, expresó el presbítero Alejandro Rubio Romero, quien como párroco de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y San Telmo atiende a Chuburná.

El padre Rubio Romero dijo ayer jueves que lo que ocurre en Chuburná, donde hay un dolor inmenso por el fallecimiento de dos habitantes (que consumieron licor adulterado), da mucha tristeza, “pues queremos a nuestra gente, no queremos que se mueran”.

El párroco indicó que por los medios de comunicación se enteró de los lamentables hechos de Chuburná y le causó mucha tristeza, pues dos familias se enlutaron.

El sacerdote consideró que en la tragedia hay actos de responsabilidad.

El párroco de Chelem y Chuburná agregó que se debió de acatar las disposiciones de las autoridades de higiene y salud, de quedarse en casa, no acudir a reuniones para prevenir contagios de Covid-19, pero hubo quienes no lo hicieron, eso no es correcto y las consecuencias de consumir licor adulterado están a la vista y son muy lamentables.

Informó que, a solicitud del sacristán de la iglesia de Chuburná autorizó que se abra esa iglesia para que lleven los cuerpos de los fallecidos, pero entrarían únicamente ocho familiares.

En la misa que ayer a las 5 de la tarde ofició en la capilla del Santísimo de la iglesia de Chelem, el padre Rubio Romero pidió por el descanso del alma de los dos vecinos de Chuburná que anteayer murieron por consumir licor adulterado.— G.T.V.

De un vistazo

Misas sin feligreses

El párroco Alejandro Rubio Romero lamentó el deceso de dos vecinos de Chuburná, donde por la pandemia de Covid-19 no hay misas con fieles presentes.

Lamentables consecuencias

Indicó que por la pandemia no debe de haber fiestas, ningún tipo de reunión y mucho menos consumir bebidas alcohólicas de dudosa calidad y procedencia, que después dejan lamentables consecuencias.