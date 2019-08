Avanza mejora hospitalaria

Obra en clínica de Valladolid daría fin en este mes

VALLADOLID.— Buen avance registran los trabajos de rehabilitación de varias áreas del Hospital General, como lo son los sistemas de aire acondicionado y de una planta de aguas residuales, así como también todo el sistema de drenaje, a fin de que en breve ya funcionen en beneficio de los pacientes y sus familiares.

En mayo pasado parientes de enfermos hospitalizados dieron a conocer a través de redes sociales que el sistema de aire acondicionado en las salas de espera, sobre todo en la parte donde pasan la noche las familias en espera de información de sus pacientes, no contaba con aire acondicionado, motivo por el cual varios de ellos que incluso duermen en los pisos tenían que llevar sus ventiladores.

Posteriormente, en una de las vistas que realizó el gobernador Mauricio Vila Dosal, dio a conocer la inversión de $8.5 millones para la rehabilitación de las partes deterioradas. Los trabajos iniciaron casi de inmediato.

De acuerdo con personal que trabaja en la obra, se rehabilitan todos los sistema de aire acondicionado, que ya casi están listos, a fin de que usuarios y sus familiares estén más cómodos, sobre todo los que están en la sala de espera del área de hospitalización.

Del mismo modo, según la información obtenida, se trabaja en la planta de tratamiento de aguas que se ubica en el patio del nosocomio, donde se aplica un programa específico para que no se afecte el medio ambiente.

También se informó que se hacen trabajos para mejorar el sistema de drenaje del hospital, de tal modo que las aguas lleguen a la planta donde se le da un tratamiento según las normas nacionales del medio ambiente.

Se espera que los trabajos concluyan en agosto, mientras tanto los servicios en el hospital no se ven afectados en ningún sentido, incluso la gente que acude al lugar no se da cuenta porque se hace en horarios que no afecte a nadie.— Juan Osorio Osorno