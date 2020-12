Ave Falla Gómez ex candidata del PRI deja las filas del partido

La ex candidata del PRI a alcaldesa de Motul deja las filas del partido.

MOTUL. - Parece que se ha puesto de moda las renuncias al partido tricolor, ahora Ave Falla Gómez se unió a las filas de las personas que dejan el priismos ante su debacle.

La ex candidata a alcaldesa de Motul, que perdió las elecciones, acudió a la ex casa del pueblo para entregar el documento de su renuncia al presidente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas.

Luego en sus redes sociales dio a conocer su decisión de abandonar al partido tricolor.

"No existe proyecto político que alejado de los ciudadanos pueda dar los resultados que necesita la gente, menos si ignora, no escucha y censura la participación de sus militantes y simpatizantes. Es por eso que luego de reflexionar y consultarlo con mis amigas y amigos de #Motul, he decidido presentar mi renuncia al PRI.

Como ciudadana seguiré trabajando por nuestro municipio, como siempre lo he hecho, dando lo mejor de mi y poniendo el corazón en un proyecto, que estoy convencida, si tendrá las puertas abiertas a tod@s."

Su esposo, Julián Pech Aguilar ex alcalde priista, pretendió ser candidato a alcalde de Motul por Morena, pero fue rechazado.-Mauricio Can Tec