Ayuda para “olvidados”

VALLADOLID.— La agrupación “Despertar Ciudadano” abrió un centro de acopio de alimentos, en un predio de la calle 44 entre 33 y 35 del barrio de Bacalar, en donde varios empresarios locales ya están llevando diversos víveres que luego entregan ellos a las personas vulnerables que no tienen ingresos.

El líder de “Despertar Ciudadano”, Miguel Pat Xuluc comentó que los programas oficiales, le otorgan becas, a los alumnos de educación básica, del mismo modo se les apoya a los que no tienen empleo, pero va dirigido a los que tienen de entre 18 y 29 años de edad, así como también a los adultos mayores arriba de 65 años.

Sin embargo no hay apoyos a los que tienen de 29 a 64 años, porque no califican para ninguno de los planes de gobierno, por lo tanto habría que preguntarle al gobierno de todos los niveles qué pasará con ellos, según expone Pat Xuluc.

Ante este panorama se abrió un centro de acopio, en donde se está recibiendo diversas donaciones de los empresarios locales, que quieran enviar productos, sobre todo alimentos, que se puedan distribuir entre esta gente que está padeciendo el hambre, incluso se complicará en los próximos días.

El líder de Despertar Ciudadano comentó que ya son varios los empresarios que a pesar de las circunstancias ya están enviando bolsas de frijol, huevo, azúcar, papel higiénico, alimentos enlatados, arroz, galletas, pastas, leche, entre otros productos que al mismo tiempo están entregando a la gente que está acudiendo.

Pat Xuluc precisó que ese centro de acopio no tiene nada que ver con ningún interés político, pues lo único que los mueve es justamente la gente de esas edades que ahora no tienen nada que comer y que no perciben ningún sueldo, y que han salido adelante con algún oficio, como pintores, músicos albañiles plomeros carpinteros, cuidadoras de casas, lavanderas, planchadoras, en fin todos los que ahora no realizan ninguna de sus actividades precisamente por el Covid-19.

El líder de Despertar Ciudadano, explicó que todas las personas que estén en ese rango de edades y que demuestren que no tienen ningún ingreso, se les proporcionará los alimentos que se tenga en existencia, pues todo dependerá de las donaciones que reciban, para lo que se invita al sector privado que lo desee y pueda, hacer sus donaciones, y llevarlo al predio ya indicado.

Dijo que por fortuna varios empresarios ya respondieron y han enviado sus donativos, por lo que la entrega ya se está llevando al cabo sin investigar partido o religión a la que pertenezcan, pero se aclaró que todo dependerá de lo que la agrupación pueda recepcionar, por eso se hace extensiva la invitación para que se sumen mucho más empresarios al plan, para beneficiar a mayor número de personas y familias que ahora lo necesitan.— J.A.O.O.

