Ayuntamiento de Tizimín, en apuros por no pagar la luz y otras deudas

TIZIMÍN.— A poco más de dos semanas del cambio de gobierno municipal, la nueva administración se sigue enfrentando con deudas pendientes por pagar, deficiencias en los equipos de cómputo, vehículos e incluso problemas con las bombas del sistema de agua potable.

Como se recordará, casi al final del proceso de entrega–recepción, la comisión de transición detectó un pago pendiente de más de millón y medio de pesos a la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo a pocas horas del cambio de administración, la comuna anterior pagó una parte ya que había la amenaza del corte de la energía eléctrica por lo que según el ex tesorero quedó un pendiente de 700 mil pesos.

Hoy esa deuda sigue vigente y según confirmó el primer edil Pedro Couoh Suaste no tendrán otra opción que pagarla entre ayer y hoy martes pues ya se había tratado con la CFE y no hay ningún problema.

Sin embargo, lamenta que le hayan dejado deudas de ese tipo cuando al Ayuntamiento anterior le seguían llegando recursos, incluso el último que fue el 25 de agosto.

“No esperaba que me dejen dinero, lo que no se vale es que dejes deuda porque no pagaste la luz que tú consumiste”.

El alcalde adelantó que seguirán los recortes en el Ayuntamiento para eficientar los recursos.

Por otra parte dijo que siguen con el problema de la planta del agua potable de la calle 47 donde se tiene que comprar todo el sistema pues el equipo es prestado.

Por si fuera poco una de las dos bombas de agua que están en la comisaría de Moctezuma y que alimenta al puerto del El Cuyo se averió y si no se resuelve pronto corren el riesgo que se queme la única que está trabajando.

“Ahí mezclaron tubería de pvc con la de metal y no aguanta, se descabezó y se cayó la bomba, llevamos dos días tratando de jalar la bomba y cuando la saquemos no sabemos cuánto se dañó el motor, en este momento solo estamos bombeando agua con una sola bomba

“Hay una línea de extrupak que se hizo al inicio de la administración del Lic. Mezo (ex alcalde José Dolores Mezo Peniche) de 6 pulgadas que une a Moctezuma con El Cuyo, de 13 kilómetros, y que podríamos reventar y sería fatal si no lo resolvemos pronto”

Además dijo que hay serios problemas con los vehículos que tienen diversos desperfectos y los equipos de cómputo están en deficientes condiciones que no les permite trabajar adecuadamente.

Por fortuna, dijo, apenas hace un par de días les llegaron las participaciones.— WENDY UCÁN CHAN

