Ayuntamiento de Umán entrega muletas a vecino de Itzincab

El presidente municipal de Umán, Freddy Ruz Guzmán acudió al llamado que le hizo llegar el señor Adriano Ceferino Medina Osalde quien vive en la Hacienda Itzincab para hacerle entrega de unas muletas debido a que en meses pasados sufrió de un accidente mientras regresaba a su casa.

“Me da mucho gusto alcalde recibirte en mi casa; por el momento no puedo salir a trabajar y desde que sufrí el accidente se me subió el azúcar y estoy en observación hasta que me estabilice; te agradezco porque nunca dejas solos a quienes acuden a ti, tu si tienes palabra”, le comentó don Adriano.