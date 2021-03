"Baby Shark" en maya se viraliza y enseñan partes del cuerpo (vídeo)

Baby Shark, la pegajosa canción cuyo vídeo es el más visto en el mundo, ahora tiene una nueva versión educativa que busca enseñar, en lengua maya, las partes del cuerpo a los niños.

El vídeo se publicó originalmente en Mayantic, una página que, señala, maneja las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para enseñar artes, lengua maya e inglés.

Los pequeños que aparecen en el vídeo repitiendo las partes del cuerpo con la pegajosa melodía de Baby Shark conquistaron las redes y la “clase” fue retomada por diversos medios de comunicación.

Los internautas destacaron en los comentarios que esta es una gran alternativa para enseñar la lengua a través de un sonido “pegajoso”, pues nadie se explica cuál fue la fórmula que usaron los creadores de la versión original de “Baby Shark” para convertirla en una sensación viral.

El autor de la nueva versión en maya sería José Manuel Poot Cahun, maestro impulsor y promotor de esta lengua.

La melodía original grabada por la cantante coreana-estadounidense Hope Segoine y producida por la compañía educativa surcoreana Pinkfong, se subió a YouTube originalmente el 17 de junio de 2016. Desde entonces, se convirtió en una de las canciones más reconocidas del mundo.

