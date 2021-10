Decoración con globos, pastel, regalos y atuendo especial para la futura madre fueron parte del "baby shower" de "Camila", una yegua, a la que sus propietarios consideran como una hija.

"Camila", la yegua que tuvo su "baby shower" "Camila", la yegua que tuvo su "baby shower", acompañada de sus propietarios "Camila", la yegua que tuvo su "baby shower", con sus invitados "Camila", la yegua que tuvo su "baby shower", con sus invitados "Camila", la yegua que tuvo su "baby shower" "Camila", la yegua que tuvo su "baby shower", con sus invitados "Camila", la yegua que tuvo su "baby shower", con sus invitados ❮ ❯

El peculiar festejo ocurrió en Sahé, comisaría de Tixpéhual, en donde Érika Couoh y su pareja, César Tepal celebraron con familiares y amigos la futura maternidad de su "animalita", como ella le llama. "Sé que no eres un humano, pero yo te amo como si lo fueras. Eres nuestra hija y sé que habrá gente que me diga que estoy loca por realizarte tu 'baby shower' pero no me importa", publicó la joven en su muro de Facebook.

"Sé que lo disfrutaste tanto como nosotros, porque tu mirada no engaña... Solo le pido a Dios que te bendiga y te ayude en tu parto, preciosa... Gracias por darnos la dicha de ser abuelos. Eres muy importante en nuestras vidas Camila", concluyó el "post", que a la fecha ha sido compartido más de 13 mil veces y acumula 1,600 comentarios.

En otra publicación, la mujer agradeció el apoyo de quienes la ayudaron a realizar el "baby shower" para "Camila", entre ellos su madre, su abuela y sus tías. Y es que el pastel tuvo la figura de un caballo y la yegua portó un tocado de flores rosas, además de cintas del mismo color en las patas y la barriga. Hubo mesa de dulces y centros de mesa alusivos a la yegua. Incluso los propietarios portaron playeras con la imagen de "Camila".

En redes sociales, la mayoría de los comentarios fueron para expresar ternura y felicitaciones para la familia.

Te puede interesar: Pareja se vuelve viral por invitación a baby shower con rifa de lujo (vídeo)