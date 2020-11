Baches invaden Kiní

Solicitan reparar calles que por las lluvias empeoran

KINÍ.— Vecinos de la comisaría de Motul piden que se realicen trabajos de bacheo en las calles, ya que están en pésimas condiciones.

Antes publicamos que vecinos de la cabecera municipal se quejaron de que las calles parecen campos de guerra por tantos baches que se formaron por las inundaciones.

El vecino Norberto Salas Pech expresó que en numerosas calles, principalmente las más transitadas, es difícil pasar en automóvil, bicicleta, motocicleta o a pie por los enormes baches que hay.

“Son una trampa peligrosa con las lluvias, al llenarse de agua no se ven y los motociclistas, ciclistas y hasta los mototaxistas caen en los huecos”, apuntó.

Ahora los habitantes de Kiní, por conducto del vecino Edilberto Canché, solicitan a las autoridades municipales que tomen en cuenta la reparación de las calles de la comisaría que están en pésimas condiciones.

“Incluso se escuchan rumores de que el comisario municipal, Antonio Aké Pech, ha gestionado y recibido un dinero para bachear las calles del pueblo, pero no se ha visto nada”, puntualizó.

Explicó que antes de las lluvias los baches estaban presentes, pero posteriormente aumentaron y prácticamente “el pavimento desapareció”.

“El comisario municipal debe estar moviéndose en sus gestiones para que se reparen las calles de Kiní y no figurar solo en un papel como hace ahora, se sabe que es el representante, pero no acciona a favor del pueblo”, concluyó Edilberto Canché.— MAURICIO CAN TEC