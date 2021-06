Baja afluencia a vacunación

Convocan a los trabajadoresdel tren maya

VALLADOLID.— Debido a la baja afluencia de los adultos de 40 a 49 años en los centros de vacunación, promotores se vieron en la necesidad de convocar a los trabajadores del proyecto del tren maya, quienes fueron llevados en autobuses para que reciban su primera dosis de la farmacéutica AstraZeneca.

Desde el lunes que comenzó la vacunación para los adultos de 40 a 49 años de edad, al principio se vio buena respuesta, pero luego poco a poco fue bajando la afluencia, incluso llegaba momentos durante el día que no había nadie, debido a que fueron llegando poco a poco.

El martes y ayer miércoles aparecieron en las redes sociales la invitación para que la gente que tenga la edad requerida que acuda para que la vacunen, ya que se había visto que era muy poca la afluencia de los interesados.

Esta situación, al parecer se originó porque mucha gente está en horario laboral trabajando, de tal modo que cuando salen de su trabajo, ya se terminó el horario de vacunación y ya no alcanzan, por lo que se comenzó a exhortar a los dueños de las empresas que les otorguen facilidades a sus empleados para que acudan a recibir su vacuna.

En este sentido, muchos empleados del sector comercial local señalaron que no pueden acudir a recibir su vacuna porque no les estaban dando permiso, por lo tanto se corre el riesgo de que no sean vacunados.

Ante este llamado, al menos ayer se observó que en el punto de vacunación ubicado en la escuela secundaria general “Antonio Mediz Bolio”, la llegada de muchos empleados del tren maya que fueron llevados a bordo de autobuses de la empresa “Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), que al parecer respondió ante el exhorto.

Los empleados llegaron, se bajaron del autobús e hicieron fila en las puertas del plantel, en donde se fueron registrando para luego pasar al área de vacunación, y según se averiguó todos los días serán llevados en grupos para inmunizar a los empleados que están trabajando en el proyecto del tren maya.

Que se pongan las pilas

Ahora se espera que los empresarios locales, se pongan las pilas, según se dijo y que manden a sus empleados, ya que es por la propia seguridad y la salud de todos los que trabajan en la misma empresa.

Por cierto se les recordó a los empresarios locales que se cuenta con tres sedes para enviar a sus empleados, y son la primaria “Josefa Centeno Rosado”, la secundaria general “Antonio Mediz Bolio” y las canchas de la unidad deportiva “El Águila”, ubicada en la Colonia Militar, en donde se aplican las vacunas de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.

Por cierto, el ayuntamiento comunicó que realiza el traslado de gente de las comisarías a esta ciudad para que reciban su vacuna.

Informó que son casi 10,000 vacunas que están disponibles.— Juan Antonio Osorio Osorno Osorno