Bajaría el precio del kilo de pulpo

La Canainpesca: La Cofepris será la responsable

PROGRESO.— Al igual que dijo el 7 de julio, Enrique Sánchez Sánchez, delegado de la Cámara Nacional de Pesca y Acuacultura (Canainpesca) en Yucatán, reiteró ayer que ocho congeladoras no pueden exportar pulpo porque la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofrepris) no les renueva la certificación sanitaria.

Advirtió que los precios del pulpo se pueden desplomar porque ocho de las 16 congeladoras no tienen la certificación sanitaria para exportar molusco.

Añadió que el problema con la Cofepris es que, a pesar que hay un acuerdo y compromiso con esa dependencia, no está cumpliendo con los tiempos para las inspecciones a las plantas que ya están listas para que sean visitadas y se les entregue la certificación sanitaria para exportar pulpo, lo que está causando serios problemas para mandar el molusco al mercado extranjero.

Remarcó que los inspectores de la Cofepris no cumplen con el compromiso de visitar las congeladoras y por lo tanto no expiden los certificados sanitarios y sin ese documento no se puede exportar y como consecuencia, gran parte del molusco capturado no se puede enviar al mercado extranjero.

La situación es compleja, afirmó, porque puede ocurrir que en esta temporada de pulpo la Cofepris no extienda la prórroga de las certificaciones sanitarias y las congeladoras sin este certificado no podrán exportar.

Aseguró que los pescadores son los que resultarán afectados porque podrían bajar los precios que se pagan por kilo del pulpo, los cuales en la primera quincena son atractivos (está a $125), pero si no se puede exportar, los precios se desplomarían.

Indicó que se reunirán con el titular de la Cofepris para pedir que el personal de la dependencia agilice las inspecciones, porque se está en plena temporada de pulpo.

Por el mal tiempo causado por la cercanía del huracán “Grace”, desde ayer miércoles en la mañana comenzaron a arribar a los muelles de Yucalpetén los barcos de la pesquería de pulpo, dijo Sánchez Sánchez.

Las embarcaciones traen de cinco a ocho toneladas del molusco, afirmó.

Es probable que arriben barcos con hasta 10 toneladas del producto, así que habrá suficiente producto para su procesamiento en las congeladoras, indicó.— G.T.V.