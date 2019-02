Balea a sus dos primos

Afloran viejas rencillas por el alcohol en Tekax

TEKAX.— El alcohol hizo aflorar anteayer viejas rencillas entre primos de una familia de la colonia Labná esta ciudad y de los golpes uno de ellos echó mano de un arma de fuego.

El saldo fue de dos lesionados con un arma de fuego calibre 12 milímetros.

El agresor fue identificado como “Dzulino” y los heridos sus primos Lorenzo Us Poot y Enrique Us Balam, de 27 y 51 años, respectivamente. El más afectado fue Us Poot, quien recibió un disparo en la pierna izquierda.

Agentes alertados acudieron al sitio para detener al agresor, quien ya se había dado a la fuga.— Megamedia