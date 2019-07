Banda poblana y oaxaqueña

Reclutan a varios yucatecos para robar combustible

PROGRESO.— En los últimos dos años la banda de huachicoleros ha instalado 11 tomas clandestinas para robar combustible a lo largo del oleoducto de Petróleos Mexicanos, desde la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex a la salida del puerto hasta la TAR de Mérida, ubicada en la Ciudad Industrial.

Los huachicoleros serían de Tepeaca, Puebla, y Oaxaca. Integraron una red para extraer el hidrocarburo y venderlo de manera clandestina en este puerto, Mérida y otras poblaciones.

De acuerdo con los datos recabados, cuentan con clientela asegurada.

De la TAR de este puerto a la TAR de Mérida se pasan varias comisarías: Flamboyanes, Paraíso, San Ignacio, Tamanché, Komchen y Xcanatún, así como el periférico meridano, por donde pasan los ductos.

Por lo menos en 11 tramos han sido perforados para robar combustible, en especial gasolinas.

Desde Flamboyanes hasta Komchén hay varias entradas que comunican a instalaciones de ranchos y plantas recicladoras de plásticos, los cuales son accesos fáciles al derecho de vía de Pemex, situado a unos 50 metros al poniente de la carretera Mérida-Progreso.

La última toma clandestina fue hallada el martes por policías motorizados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes en horas de la madrugada patrullaban la zona y encontraron una zanja y la tubería descubierta lista para su perforación.

Los huachicoleros, según los informes proporcionados, no consumaron el robo de combustible.

El huachicoleo en las tuberías se realiza desde hace dos años, según fuentes bien informadas. Se han detectado 11 tomas clandestinas y detrás de ese robo de combustible se presume que hay una banda integrada y comandada por personas de Puebla y Oaxaca con experiencia en esos ilícitos.

Han reclutado a yucatecos para el robo y venta del hidrocarburo que extraen de las tuberías.

Las autoridades le siguen la pista a los poblanos y oaxaqueños, según las fuentes cercanas a la paraestatal. El robo de combustible es hormiga y en bidones. Los huachicoleros no sacan grandes cantidades debido a que por lo angosto del derecho de vía de Pemex no pueden meter pipas y vehículos grandes porque no pueden realizar maniobras con facilidad.

Los delincuentes han burlado la vigilancia del personal de seguridad marítima de Pemex.

Recorren el derecho de vía para instalar tomas clandestinas en las tuberías para extraer gasolina.

Ahora hay patrullaje de policías motorizados que realizan recorridos a lo largo del derecho de vía.

Aunque desde hace dos años se comenzaron a detectar las tomas clandestinas en las tuberías, se presume que tiene varios años que se practica el huachicoleo, pero no había sido constante como ocurre ahora, pues cada tres semanas se detecta una toma clandestina. Se intensificaron los hurtos desde julio del año pasado, cuando hubo una explosión en la tubería en la que robaban combustible.— Gabino Tzec Valle