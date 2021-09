Barcos salen de inmediato a la pulpeada luego de cada retorno

PROGRESO.— Los barcos de la flota mayor en su mayoría ya realizaron tres viajes en lo que va de la temporada de pulpo, la buena captura que se registra este año y también las buenas ganancias que obtienen los pescadores los obliga a que tras descargar, de inmediato avituallen las embarcaciones para zarpar de nuevo a otro viaje.

Los muelles del puerto de abrigo de Yucalpetén, base de la flota mayor no descansan, ni duermen, el movimiento es constante y durante las 24 horas del día, unos barcos arriban con diversos cargamentos de pulpo y otros zarpan a la captura del molusco.

Ese es el panorama que todos los días desde el 1 de agosto cuando arrancó la pulpeada que se vive en Yucalpetén, comentan los pescadores, patrones de barcos y pacotilleros, pero lo más importante comentan, son las ganancias que está dejando esta temporada de pulpo.

Por los volúmenes de captura que obtienen durante su estancia en alta mar, los pescadores están ganando muy bien en esta temporada, hay pulperos que en un viaje de 15 días ganan hasta $32,000, otros de $20,000 a $25,000, comentan los hombres de mar que se mantienen activos en los muelles, unos en la descarga de los barcos y otros avituallando con diesel, hielo, víveres y carnada para zarpar de nuevo.

“Los que ganan bien además del patrón del barco, son los cocineros, motoristas y los nevadores, éstos últimos se encargan de la conservación del pulpo en las neveras de los barcos, además de lo que ganan en la pesca reciben buenas comisiones”, comentó un patrón de barco que pidió no ser identificado.

Pero también los ribereños ganan muy bien en esta pulpeada, Daniel Castro Narváez, el permisionario pesquero de Chuburná, comenta que en un buen día de pesca, un pescador de costa, de los llamados de ida y vuelta gana hasta $2,000, así que a la semana puede obtener de entre $12,000 y $14,000.

Por eso cuando hay buen tiempo, agrega, el pulpero no descansa, pues sabe que cuando hay malos tiempos, como ahora que las corrientes están malas, azotan turbonadas y aguaceros, y no hay buena pesca, tienen que suspender la pulpeada porque no resulta redituable por los gastos de salida.

Hay pescadores que cuidan su dinero, continúa, lo invierten en mejorar sus viviendas, hay quienes compran motos o electrodomésticos, pero también hay ribereños que no ahorran para los malos tiempos, mal invierten lo que ganan y lo gastan en el consumo de bebidas alcohólicas.

Ya se cumplieron los primeros 50 días de la pulpeada, han bajado los volúmenes de captura, las lanchas traen de 30 a 40 kilos, indica Daniel Castro, las corrientes están encontradas, no son propicias para la pesca, así que esperan que azote un norte para que las condiciones de captura mejoren.— GABINO TZEC VALLE

Pulpo Temporada de captura

Los pescadores de pulpo obtienen buenos resultados a diferencia de años pasados.

Inicio y fin

La temporada de captura de pulpo comenzó el pasado 1 de agosto y concluye el próximo 15 de diciembre.

Primeros resultados

En los primeros días de la actividad se reportaron buenos resultados pues algunas lanchas regresaron con 300 kilos del molusco en tanto que ribereños obtuvieron 150 kilos.

Precio de arranque

En el arranque de la pulpeada, el kilo del molusco se pagó a $100.