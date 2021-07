Se dejó de hacer la recolección en sector porteño

PROGRESO.– Desde abril pasado el sur de la céntrica calle 84 donde pasa el oleoducto de Pemex está convertido en basurero clandestino, foco de infección, contaminación ambiental y criadero de moscos.

De acuerdo con Carlos Parra Castillo, quien vive en la esquina de la 84 con 41, al final de esa arteria, por el lado sur, desde abril cuando el alcalde Julián Zacarías Curi solicitó licencia para dedicarse a su campaña, y Alfredo Salazar Rojo se hizo cargo del Ayuntamiento, dejaron de recolectar la basura por ese rumbo.

Recordó que Prolimpia, encargada de la recolección de basura tenía colocado un contenedor donde los vecinos depositaban las bolsas con basura, pero a principios de abril se lo llevaron (el contenedor) y no lo devolvieron, los camiones recolectores solo pasan, pero no se llevan toda la basura, así que esa zona cercana a la ciénaga se convirtió en un basurero al aire libre, un foco de infección y contaminación ambiental.

Otros vecinos comentaron que la basura amontonada cada día que pasa contamina el medio ambiente, los perros callejeros rompen las bolsas de desperdicios, ya lo reportaron varias veces en el Ayuntamiento, pero no les hacen caso, mucha gente incluso de otros rumbos llevan su basura en ese lugar.

Incluso tiran llantas y pantallas de televisores que ya no sirven, pero las autoridades municipales no han respondido a las peticiones de los vecinos, Prolimpia no ha regresado a esa zona de la ciudad.— GABINO TZEC VALLE