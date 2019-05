Basurero está por saturarse

Aún no emiten un informe del sitio en Valladolid

VALLADOLID.— Al menos $6 millones invirtió la pasada administración estatal en el basurero municipal para construir un relleno sanitario, pero todo quedó en el mismo sitio, se fue a la basura, porque ya no funciona, y por el contrario está a punto de saturarse y no se conoce algún plan para resolver el asunto de la contaminación, debido a que está a cielo abierto.

Ayer publicamos que el basurero continua igual desde hace varias semanas, luego que informamos que está a punto de saturarse, ya que cerros de basura lo rodean sin poder ver desde fuera lo que pasa en el interior, debido precisamente a la cantidad de basura que hay en el lugar.

En la administración estatal pasada, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), implementó un programa ambiental, e invirtió cuantiosos recursos para construir rellenos sanitarios en varios municipios del interior del Estado, entre ellos Valladolid.

En esta ciudad se invirtieron alrededor de $6 millones para la construcción de un relleno sanitario, que incluyó el sitio de almacenamiento de líquidos, y tres naves para la separación de los desperdicios.

Sin embargo al final de la administración 2010-2012, se registró un incendio en el lugar y se quemaron las tuberías de PVC que enviaban los líquidos hacia una fosa, que salían de las membranas donde se depositaban los desperdicios.

Con ese problema dejó de funcionar el relleno sanitario, de tal modo que se comenzó a llenar el mismo sitio con los desperdicios, incluyendo la fosa de líquidos, lo que derivó en la saturación del tiradero.

Al inicio de la administración del ex alcalde Roger Alcocer García, en el trienio 2012-2015, se intentó de nuevo rescatar el relleno sanitario, pero no funcionó, incluso en su momento no se informó de los motivos. Esto derivó en la constante saturación del tiradero que desde siempre ha estado a cielo abierto, afectando el medio ambiente del lugar, incluso unos 500 metros antes de llegar al tiradero se puede observar diversos montículos de basura que la gente lleva al lugar pero no entra, y lo deja en la orilla de la vía, donde se sienten malos olores.

En la administración de Alpha Tavera Escalante se saturó el lugar, incluso los montones de basura llegaban al acceso principal, donde está la oficina, pero metieron una maquinaria pesada para compactar los cerros de desperdicios.

Ahora en esta administración, al menos hasta el momento no se conoce de algún plan en el caso del basurero, pero a través de Comunicación Social se ha informado que se está preparando un informe sobre el caso, pero hasta ayer miércoles no se informó de nada.

El basurero municipal se ubica al sur de la ciudad, colindante con el periférico del mismo lado, pero por el rumbo de la colonia X-lapac, la gente ya no acude a llevar su basura, porque la deja en el camino que conduce al lugar, debido a que le cuesta trabajo entrar y que se deterioren sus vehículos, ya que solo hay dos brechas por donde entrar y que conducen a una rejollada donde también, según se averiguó ya está lleno y ahora dejan los desperdicios en la periferia del tiradero y si no se compacta lo más pronto posible el lugar, seguramente se lamentará.— Juan Antonio Osorio Osorno