Bebidas alcohólicas más caras sin la “ley seca”

Se apegan a la orden de vender solo a domicilio

VALLADOLID.— Se les acabó su “agosto” a los vendedores clandestinos de bebidas alcohólicas, ya que desde ayer martes se levantó la “ ley seca” y los negocios del ramo comenzaron a vender bajo el nuevo esquema de servicio a domicilio.

Como previeron consumidores, los precios de los productos registraron alzas, además de que se cobra entre $10 y $20 adicionales para cubrir la comisión o propinas de los que se dedican a surtir los pedidos que reciben los establecimientos.

La “ley seca” decretada y ordenada por los gobiernos estatal y municipal por más de dos meses, en realidad lo que originó fue fomentar la venta clandestina de bebidas embriagantes, pero a precios exorbitantes.

El gobierno del Estado suspendió la medida desde el pasado día 1, pero varios municipios de la zona la ampliaron distintos períodos. En el caso de Valladolid fue por 15 días más.

En Tinum la disposición se levantó desde la semana pasada, lo que ocasionó que mucha gente de esta ciudad viajara a esa comunidad a comprar, pero los precios también aumentaron.

La canastilla de seis latas se vendió a $120, cuando su precio normal es de $80 y si el proveedor se los traía aumentaba a $150.

Del 1 al 14 el precio del “six” llegó a $200, como se estuvo vendiendo por todo el tiempo que duró la “ley seca”; las “caguamas” o “misiles” se llegaron a vender a $100 cada una; la plancha de cervezas llegó a $600, cuando su precio normal es de $340, de modo que se aprovechó hasta el pasado fin de semana.

Desde ayer martes se levantó la “ley seca”, de tal modo que el producto, ya se puede conseguir en los depósitos por medio de pedidos por distintas vías: telefónica, redes sociales, etc., y es un diligenciero quien lo lleva al domicilio del solicitante, pero se cobra una comisión para el trabajador, pues el negocio, hasta donde se sabe, no le paga un salario.

En esta ciudad solo dos negocios daban el servicio a domicilio, pero ahora se les sumaron ahora los locales de conocida concesionaria que dio la oportunidad de trabajo a los diligencieros, aunque sin paga, así que éstos dependen de las propinas.

En el caso de las tiendas de conveniencia no venden el producto porque, según expresaron algunos empleados, no han recibido órdenes para hacerlo, debido a que no cuentan con alguna plataforma, mucho menos empleados para dar el servicio a domicilio, de modo que los que han llegado a comprar “se les dice que no hay venta y listo”, se van en busca de otras opciones.

Hasta el momento, según se averiguó no se han registrado aglomeraciones en los establecimientos, porque la mayoría de la gente ya sabe que todo es a domicilio, pero hay que esperar el próximo fin de semana para ver qué pasará tomando en cuenta que además que es sábado y domingo, se celebrará el Día del Padre y se prevé que se dispare el consumo de alcohol.— Juan Antonio Osorio Osorno