Bendicen animales en Hunucmá

Fieles cumplen legado de San Francisco de Asís

HUNUCMÁ.— Ayer a las 5 de la tarde, en la terraza de la iglesia de San Francisco de Asís, se llevo al cabo la bendición de animalitos a cargo del padre Cristian Uicab Tzab.

Varias familias como la Yamá, llevó a la mascota de la casa, en este caso un loro que tiene 25 años de edad y que forma parte de la familia.

Así como ellos se observó a varios niños, jóvenes o señoras que llevaron a bendecir a sus mascotas.

El padre agradeció a los presentes que se hayan presentado a la tradición que dejó el patrono San Francisco de Asís, para quien “los animalitos eran como sus hermanos”.

En triciclos

Muchos llegaron con sus mascotas en triciclo, otros llevaban a sus gatitos en sus bultos así como pollitos en sus cajitas. Todo transcurrió con tranquilidad.

En 1980, el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís patrono de los animales, lo cual popularizó la celebración de este día, porque cada año, millones de católicos se congregan junto con sus mascotas en las iglesias para que éstas reciban la bendición.

Misa previa

La noche anterior, en el templo católico se ofició la misa del tránsito del Seráfico Padre San Francisco de Asís, patrono de esta comunidad.

El Cristian Tzab ofició la santa misa a las 8 de la noche, en la que habló del evangelio de San Marco, en la que dijo que el matrimonio es una institución de la vida familiar, que “como dice en el libro del Génesis lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre”.

Comento que en el tiempo de Jesús habían dos interpretaciones sobre la ley de Moisés, una que decía que por cualquier motivo se podía repudiar a la esposa, la otra era más estricta que decía que no por cualquier motivo a menos que sea grave, pero Jesús se va al proyecto original de Dios, del libro del Génesis donde dice “Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.”

Por lo que hombre y mujer somos iguales en dignidad y en derecho.

Dijo también que para el Jesús, el matrimonio es indisoluble, porque lo que Dios ha unido no lo separe le hombre, aunque el matrimonio es difícil a veces complejo que lleva en ocasiones a una separación , por ello el papa exhorta que ante esas situaciones debemos de tener ante todo, caridad, no juzgar, escuchar, discernir y acompañar a matrimonios que experimenta difíciles situaciones , nunca excluir, no están excomulgados, sino que hay que ayudarlos al acompañamiento, el papa habla de la caridad en el acompañamiento a aquellos matrimonios que viven alguna situación difícil.

El ser humano tiene defectos, limitaciones y eso puede mermar la unidad y la intención de mantenerse unidos, por eso que donde esta Dios el matrimonio se vuelve más fuerte, cuando no está Dios el matrimonio se vuelve más vulnerable a muchas situaciones y a muchas tentaciones, por ello recordemos la frase que dice La familia que reza unida permanece unidad, solamente Dios es fuente de unidad, solo Dios es fuente de comunión, que nos da la fortaleza en medio de las dificultades para poder salir adelante, y que aquella promesa que se realizaron el día de su boda de “amarse y respetare en la salud en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso se puede mantener firmes para toda la vida. Finalizo.

Al finalizar la eucaristía el padre Cristian pasó a celebrar el tránsito de San Francisco, lo que significa el paso a la vida eterna.

Esto sucedió en el año de 1226 en Asís Italia, el momento en que Francisco se encontró con Dios.

En sacerdote reflexionó ante la imagen del santo sobre la muerte, dijo a los presentes que la vida es pasajera por lo que la imagen de San Francisco lleva en la mano la imagen de la muerte, “para que no se nos olvide que no somos eternos”, que estamos de paso, que la muerte es una visita inesperada pero segura como decía San Francisco de Asís , sabemos que nos va a visitar algún día, pero no sabemos cuándo y ojala que cuando nos llegue estemos preparados.

Decía también San Francisco de Asís, también cuando nos llegue la muerte no vamos a llevar nada de lo material que no hemos recibido y adquirido; sino solo lo que hemos dado, porque lo que hemos recibido se quedara y otros lo disfrutaran, en cambio lo que hemos dado de amor de cariño y todo lo bueno que hiciste es lo único que nos vamos a llevar ante la presencia de Dios; así que no le debemos dar tanta importancia a lo material y enfocarnos mejor a cultivar nuestra vida espiritual..— María Inés Castilla Quintal