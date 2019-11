Preguntan dónde quedó el dinero

Beneficiarios de becas no reciben pagos, en Tekax

TEKAX.— Personas de la tercera edad, inscritas en el programa para el bienestar de las personas adultas mayores, en un escrito piden la intervención de las autoridades federales ante presuntas anomalías que ocurren en la ciudad con el personal de las oficinas de los servidores de la nación.

En la carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, los vecinos manifiestan que ignoran las causas por las cuáles no han recibido sus apoyos de pensión a pesar que recibieron sus tarjetas desde el pasado 5 de abril.

Aseguran que ya acudieron a una sucursal de conocido banco y en las oficinas de los servidores de la nación, y no les saben dar respuesta de lo que ocurre.

“No sabemos si las tarjetas ya están activadas, pero necesitamos de este apoyo al igual que los demás.

“Licenciado López Obrador, solicitamos su intervención de investigar dónde quedó ese dinero”, dice al final el escrito en el que aparece una lista con varias firmas y huellas dactilares de los afectados.

Los vecinos indican que han acudido a una sucursal de una tienda departamental en esta ciudad y los trabajadores les dicen que no se les ha depositado nada en sus tarjetas, pero ellos tienen dudas sobre esta situación, ya que la mayoría de las personas que las recibieron en abril, igual que ellos, ya están cobrando el apoyo.

“Fuimos censados y a tiempo llegaron nuestras tarjetas, antes de la visita de López Obrador a Ticul cuando puso en marcha este programa, por eso queremos saber qué es lo que pasa, ¿en dónde se queda este dinero”.

Supuesto “moche”

Gregorio Hoil, por su parte, asegura que en días pasados le visitaron sus vecinos y le dijeron que habían escuchado su nombre en el pago de estas becas desde hace cinco meses y entonces acudió a las oficinas de los servidores de la nación y le dijeron que con la copia de su credencial le podían entregar su pago.

El beneficiario indica que tiene dudas sobre por qué esas personas tenían su dinero. “Me debían pagar lo correspondiente a cuatro o cinco pagos, pero sólo me dieron dos. Lo que quiero saber es por qué con la copia de mi credencial del INE me están pagando y no con alguna tarjeta, como al resto de los beneficiarios”.

“Hay muchas anomalías y por eso queremos hacer el llamado al presidente López Obrador para que investigue, ya que están abusando de la confianza de los adultos mayores, que en muchos casos apenas sabemos leer y escribir”.— H.N.B.P.