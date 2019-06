Beneficio a 19 familias

Alcalde entrega más apoyos a oxkutzcabenses

OXKUTZCAB.— “Gracias Raúl Romero, si no fuera por usted, no tendría nunca mi baño, cuando estaba de gira política se lo solicité, aunque me dio pena, pero gracias a Dios con su ayuda voy a contar con un baño”, fueron las palabras de Gloria Polanco, una de las 19 beneficiaras con acciones de vivienda.

El alcalde Raúl Romero Chel encabezó ayer en la colonia Ceres la entrega de certificados de acciones de vivienda e inicio de la construcción de 19 sanitarios con biodigestores, para los cuales se invirtieron $1.517,497, de recursos del Ramo 33.

El presidente municipal destacó que mediante el programa Vida Digna se benefician ahora a 19 familias con este servicio.

Romero Chel agradeció a las demás autoridades que lo acompañaron y a los vecinos por su presencia en el inicio de dicha obra.

“Son tantas las necesidades que hay en el municipio, pero confío mucho en Dios y a los solicitantes les pido que tengan esa paciencia de esperar un poco para servirles”, comentó.

Indicó que el programa Vida Digna es para que las familias puedan vivir mejor, al señalar que en Yucatán el 45% de la población vive en pobreza y el 6%, en pobreza extrema.

“En este último sector es donde vamos a trabajar. En Oxkutzcab se trabajará en un programa con los gobiernos Estatal y Federal para realizar unas 684 acciones de vivienda, con una inversión de 32 millones de pesos; 2019 será un año en el que se darán más acciones en vivienda. El Ayuntamiento en nueve meses cumplirá con una meta de trabajo de tres años en acciones de vivienda”, puntualizó Romero Chel.

De acuerdo con el alcalde, en los dos años que le resta de su administración realizará más acciones a beneficio de los oxkutzcabenses, “compromiso que se cumple a favor de la gente que más lo necesita”.

En el evento estuvieron también la síndica Lucely Yah Aké y las regidoras Mayli Pat Cetina y Giovanna Espinosa Trujeque; el tesorero municipal, Fernando Ayora Puerto; el director de Obras Públicas, Filiberto Várguez Canché, y la titular de Desarrollo Social, Judith Cruz Camas.— Jesús Bacab Chulim