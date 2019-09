Beneficios para la región

Anuncia Vila Dosal mejoras en salud y vivienda

OXKUTZCAB.— El gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, anunció ayer por la mañana, durante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las instalaciones del hospital del IMSS-Bienestar, diversas acciones para beneficio de los habitantes de este municipio y la región.

El titular del Poder Ejecutivo estatal destacó la instalación de más de 100 cámaras de vigilancia para garantizar la seguridad de las familias de esta ciudad, además de la inversión de 30 millones de pesos en programas de vivienda, y otros 18 millones para mejoras de los caminos hacia las comisarías.

Dijo que su gobierno trabaja para apoyar al gobierno federal en diversos rubros, como los de salud y educación, pero también pidió su intervención en temas como los hospitales de Ticul, que está inconcluso, y el de Tekax, al que se refirió como un “simple consultorio médico”.

“Sabemos que en el país hay muchos problemas, y así como los gobernadores necesitamos del Presidente, también el gobierno federal necesita de nuestro apoyo. En el tema de la salud, trabajamos muy fuerte con algunos programas como el de Médico a Domicilio que ya abarca 60 municipios y que pronto llegará a todo el Estado.

“Es un programa mediante el cual visitamos casa por casa para detectar a adultos mayores, personas discapacitadas, enfermos postrados y mujeres embarazadas. Lo que hacemos es que una vez al mes los regresamos a ver, porque por sus condiciones no pueden acudir a las consultas.

“Hemos iniciado también el programa Médico 24/7 en el que ya abarcamos 50 municipios y para finales de año estaremos en los 106. En las cabeceras municipales habrá médico en el día, en la noche y fines de semana, los consultorios se pondrán cerca de las plazas y abrirá en los horarios en los que cierran los centros de salud.

Compromiso

“Tenemos un hospital de Ticul que no se ha concluido, López Obrador, un servidor y el director del IMSS-Bienestar buscamos la manera de ver cómo se terminará ese hospital. También tenemos el hospital de Tekax que iba a ser gran parte de la solución de los problemas del sur del Estado, pero que, al no tener equipamiento y especialistas, terminó siendo un simple consultorio médico.

“Ya estamos trabajando para que pronto el hospital de Tekax pueda funcionar al 100 por ciento de su capacidad y la gente de esta zona ya no tenga que ir a Mérida.

“En todo Yucatán no había un solo tomógrafo fuera de Mérida, y hace dos meses pusimos en funcionamiento en Valladolid el primero fuera de Mérida, con una inversión de casi 15 millones de pesos. La gente del oriente ya no tiene que ir a Mérida, pero los del Sur no cuentan con este servicio.

“Hacemos el compromiso para que lo más pronto posible tengamos un tomógrafo en el sur del Estado, para que la gente de Ticul, Oxkutzcab y Tekax ya no tengan que ir a Mérida”, subrayó.

“En el tema de vivienda, la gente siempre nos recuerda sus techos, pisos, baños y cuartos, con mucho esfuerzo hemos juntado 900 millones de pesos, con el gobierno estatal, municipios y el presidente de México. En Oxkutzcab vamos a invertir 30 millones de pesos, son 641 acciones de vivienda y 90 baños en (la comisaría) Emiliano Zapata, con otros 6 millones.

“Con una inversión de 92 millones apoyamos a 275 mil niños de primaria y secundaria con útiles escolares, mochilas, uniformes y zapatos, para que todos puedan asistir dignamente a clases y tengan lo que se necesitan para salir adelante.

“Otro tema es el de los alumnos que necesitan lentes. En lo que resta de este año y mediados del próximo haremos el examen de la vista a todos los alumnos de primaria y secundaria. Todos los que necesiten lentes, van a recibirlos de manera gratuita, para que tengan las herramientas para aprender mejor.

“En Oxkutzcab el gobierno estatal rehabilita los caminos de Oxkutzcab a Emiliano Zapata y a Xul, invirtiendo 18 millones, y, como se pudo ver, la SCT reconstruye desde el entronque de Teabo a Oxkutzcab una obra muy necesaria”.

El gobernador destacó también la puesta en marcha de programas culturales y deportivos para que los niños puedan aprender música, danza fútbol y béisbol, entre otras actividades.

“Oxkutzcab solo cuenta con 16 cámaras de seguridad, pero el próximo año, con el programa Yucatán Seguro, vamos a pasar de 16 a 135 para que les cuiden”, puntualizó Vila Dosal.— H.N.B.P.

DiariodeYucatán