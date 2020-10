Bicicleta para retirar basura

Tiene depósito de 30 kilos para los residuos callejeros

PROGRESO.— En un esfuerzo más por generar conciencia ambiental en la población, la Comuna puso en servicio la primera bicicleta eco-recolectora de residuos sólidos para atender el primer cuadro de la ciudad.

“Estamos buscando los mecanismos para erradicar la basura en el puerto; no nos cansaremos de proponer alternativas para generar conciencia ambiental entre los progreseños”, dijo el alcalde Julián Zacarías Curi, acompañado del director de la Policía Ecológica, Obdulio Mena Sánchez.

“Hoy es una bicicleta que esperamos muy pronto poder multiplicar en más unidades que nos ayuden a tener el Progreso limpio que todos queremos”, agregó el edil.

Según un comunicado, un policía ecológico manejará la bicicleta y, conforme recorra el Centro, recolectará la basura y la depositará en un contenedor de 30 kilos adaptado al mismo vehículo.

El alcalde destacó que con este prototipo se promueve el uso de un vehículo amigable con el medio ambiente, como lo es la bicicleta, ya que “además de no contaminar, no genera ruido y no generamos más dióxido de carbono, asimismo alentamos a la ciudadanía a apostar más por el uso de la bicicleta”.

De un vistazo

Los pozos pluviales

El alcalde Julián Zacarías invitó a la gente a no tirar basura a las calles porque las envolturas, botellas, papeles, bolsas y otros desperdicios obstruyen los pozos pluviales y generan charcos e inundaciones.

La repavimentación

Destacó que las inundaciones ocasionadas por la basura y las lluvias dificultan que avancen los trabajos de repavimentación.