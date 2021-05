Bloquean vía por agua y luz en Umán

Vecinos pasaron 5 días sin servicios básicos

UMÁN.— Cansados y enojados por la falta de respuesta del Ayuntamiento y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vecinos de los fraccionamientos Granja Futura y San Carlos, ubicados detrás del fraccionamiento San Lorenzo, cerraron anteanoche martes la carretera federal Umán-Mérida, a la altura de la exbáscula fiscal y de las máscaras, en protesta porque desde el viernes 30 de abril no tienen energía eléctrica ni agua potable.

A las 8:30 de la noche, los colonos cerraron con piedras, maderos, cajas y hasta motos esa vía porque, indicaron, ya reportaron varias veces a la CFE que desde el viernes no tienen luz.

Agregaron que debido a que no hay electricidad tampoco tienen agua potable, así que con el intenso calor no pueden conservar sus alimentos, ni lavar y ni siquiera bañarse, y todo ello pone en peligro la salud de la gente.

Destacaron que ante la falta de respuesta de las autoridades, cerraron la carretera federal, en el carril donde se transita a Mérida.

Los inconformes pidieron que vaya el alcalde Freddy Ruz Guzmán porque, según dijeron algunos, el Ayuntamiento se llevó la bomba de agua y la puso en el fraccionamiento San Lorenzo, pero el agua con la presión que tiene no llega a Granja Futura y a San Carlos.

El bloqueó causó un caos vehicular, ya que por la zona no se puede desviar el tráfico hacia Mérida.

A los policías municipales que llegaron y pidieron liberar la vía, los manifestantes les dijeron que no se quitarían hasta que lleguen empleados de la CFE a arreglar el problema, que presuntamente se debió a que trabajadores de un fraccionamiento en construcción cortaron o movieron las líneas subterráneas de luz.

Pero a las 11:30 de la noche, los vecinos levantaron el bloqueo de la carretera.

Al respecto, el alcalde publicó en Facebook anteanoche, a las 9:30, que “en estos momentos me acabo de comunicar con el superintendente de la CFE y me informó que ya se encuentra en camino el personal que se encargará de restablecer el servicio de energía eléctrica en los fraccionamientos San Carlos y Granjas Futura.

“Únicamente pedimos un poco de paciencia a los vecinos, ya que apenas regrese la electricidad pondremos en funcionamiento las bombas de agua potable para abastecer del vital líquido a sus hogares”, agregó el edil.

No obstante, otros vecinos, como Sandra Aké, se quejaron en Facebook de que “hasta en las comisarías de Umán hay problemas de agua potable. Se reporta y no se hace nada; mientras pagamos y no es justo. En mi casa desde hace tiempo hay problemas de agua”.

Mónica Valdez coincidió: “Así es en (la comisaría de) Poxilá. Ya se reportó y no hacen nada”.

Ayer miércoles vecinos de Granja Futura dijeron que ya contaban con luz y agua.— Carolina Uc Quintal