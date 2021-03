Brechas para el Tren Maya

Pese a una orden federal, siguen las obras en Izamal

IZAMAL.— A pesar de que el 19 de febrero el Juzgado 3o. de Distrito en Mérida confirmó la suspensión definitiva de obras nuevas del Tren Maya en Chocholá, Izamal y Mérida, en este municipio se abren brechas y se realizan estudios topográficos por donde supuestamente pasará la línea del ferrocarril.

Se averiguó que una empresa hizo estudios topográficos para ver si hay grutas o cenotes por la vía férrea que viene por Citilcum, comisaría izamaleña ubicada a 10.9 kilómetros de esta ciudad.

En el monte se instalaron postes como marcas de la verificación de terrenos.

Parcelarios dijeron que no sabían de esa verificación hasta que llegaron a sus parcelas ejidales y comprobaron que, sin previo aviso, ingresaron a realizar esos estudios de topografía, entre otros, y les sorprendió ver las marcas en sus lotes ejidales.

En el caso de las tierras ejidales de la comisaría izamaleña de Xanabá, uno de los ejidatarios consultados expresó que “no queremos perjudicar la indemnización” (que en octubre de 2020 se les ofreció pagar por ceder terrenos del ejido donde pasará el Tren Maya).

“Leímos la nota donde dicen que nos pagarán”, dijo, en alusión a que un funcionario de Fonatur declaró hace unos días, ante ejidatarios reunidos en la colonia Yaxché de esta ciudad, “que no habrá expropiación de tierras y sí se indemnizará a los ejidatarios”.

“Seguimos en lo mismo: si no hay pago, no hay Tren Maya”, reiteró.

“Unos abogados ya nos dijeron que puede haber expropiación, siempre y cuando el beneficio sea para el pueblo, y vemos que no hay, así que hay que estar atentos para que no nos despojen de las tierras”, admitió.

“Tú sabes que el día que vinieron los de Fonatur hicieron que firmemos hojas en blanco aquí, en Xanabá, y en (la comisaría de) Cuauhtémoc”, recordó.

“Son tan mañosos que no sabemos para qué las van a usar ahora; firmaron hasta mujeres, hasta fotos salieron, no digan ahora que no firmamos”, destacó el ejidatario de Xanabá.

También se averiguó que al comisario ejidal de Cuauhtémoc, Antonio May Trujeque, nadie le ha avisado de que el Tren Maya no afectaría las tierras de uso común.

En tanto que al comisario de Xanabá, Reynaldo Ruiz Ek, lo estuvieron visitando para el asunto del proyecto del Tren Maya, pero nadie volvió a contactarlo.

En el caso de los parcelarios de Citilcum, se averiguó que hay personas de una dependencia federal (nadie de los consultados pudo asegurar cuál es) que los ha estado contactando personalmente para comprar las tierras o indemnizarlos por los lotes para el Tren Maya.— José Candelario Pech Ku

Amparo Cronología

Vecinos de Chocholá, Mérida e Izamal pidieron amparo contra el Tren Maya.

20 de julio de 2020

Se pide el juicio de amparo contra la Semarnat y Fonatur porque en la consulta pública realizada entre el 2 y 30 de ese julio faltó información de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tren Maya.

30 de noviembre

La Semarnat aprobó la MIA del Tren Maya y dijo que Fonatur no la entregó para la consulta.

21 de enero de 2021

El Juzgado 3o. de Distrito concedió la suspensión provisional que prohíbe iniciar obras nuevas. Fonatur se quejó ante un Tribunal Colegiado, pero éste la confirmó.

19 de febrero

El Juzgado 3o. otorgó la suspensión definitiva de las obras nuevas.

5 de abril

Será la audiencia constitucional en la que se dará o no el amparo.