El “Enchantment of the Seas” llega por primera vez

PROGRESO.— El crucero “Enchantment of the Seas” (Encanto de los Mares), de la naviera Royal Caribbean, arribó ayer viernes por primera vez en este puerto y generó animada jornada turística y regular derrama económica en el puerto.

No todos los prestadores de servicios quedaron satisfechos del “Enchantment of the Seas”, tercer y último crucero de esta semana, porque vendieron pocos productos.

Sin embargo, en opinión de Julio Alvarado Méndez, quien vende paseos en banana, ayer fue un buen día de turismo extranjero.

Consideró que el viaje inaugural del “Enchantment of the Seas” dejó derrama económica, pues atendió a unos 100 turistas que pasearon en banana y cada uno pagó cinco dólares ($100).

Las ventas del día fueron 500 dólares ($10,000), fue buen día de crucero, mejor que el martes, con el “Carnival Dream” y anteayer jueves, con el “Carnival Valor”.

Con 2,710 pasajeros y 871 tripulantes, el “Enchantment of the Seas” arribó directo de Galveston, Texas, atracó en la terminal de cruceros a las 7:16 a.m.

Los turistas desembarcaron poco después que el buque de recreo concluyó con las maniobras.

Alvarado Méndez comentó que los pasajeros comenzaron a llegar al malecón a las 8 horas, cuando la mayoría de los prestadores de servicios aún instalaba mesas, sillas, sombrillas, camastros y módulos de masajes y alistaba lanchas y bananas para el servicio náutico.

Durante el día llegaron grupos de pasajeros a la playa del malecón, recorrieron el tianguis artesanal.

Los que arribaron desde las 8 de la mañana estuvieron unas dos horas en la playa y retornaron al crucero.

Otros contrataron paseos a playas de Telchac, zonas arqueológicas y Mérida.

También en carros descubiertos se trasladaron a la zona de flamencos.

Al mediodía aumentó la afluencia de turistas extranjeros quienes en palapas y sombrillas consumieron cervezas y botanas.

Pasajeros asiáticos del crucero compraron cocos fríos y sombreros en la playa.

El barco zarpó a las 4 p.m. a Cozumel.— G.T.V.