“Burla” a locatarios de Hunucmá

“Ya que mejoran las ventas, nos mueven otra vez”

HUNUCMÁ.— La locataria Patricia informó ayer que, debido a que su puesto está en zona del mercado que desde el lunes 1 se remoza, el Ayuntamiento les dio un metro de espacio de las mesas del área donde no se trabaja y que ahí no hay sana distancia,

Ella vende ropa desde hace años en el mercado y coincidió en que la Comuna no les avisó con tiempo.

“Ahora otro cambio; ya que empezaban a mejorar las ventas (que bajaron por la pandemia de Covid-19) nos mueven otra vez”, indicó.

“Hay días que no vendo nada, pero tengo que venir todos los días; esto es así, días buenos y días malos.

“Pero sí me hubiera gustado que la reunión que hizo el alcalde (el panista José Alberto Padrón Romero) con algunos locatarios (el 23 de febrero en Palacio) la hubiera hecho en el mercado con todos nosotros.

“Pero solo invitaron a los que no son revoltosos y a nosotros no deja solos, ya que no recibimos ayuda del Ayuntamiento”, añadió.

Afirmó que Padrón Romero “debe dar la cara y no solo visitarnos en campaña”.

Agregó que esperan que la obra se termine en los cuatro meses que dicen y que todo regrese a la normalidad.

Foco de infección

Se quejó de que los baños del mercado son un foco de infección y temen que al estar todos achocados se contagien de Covid-19 porque la Comuna no desinfecta constantemente el edificio.

Los inconformes coincidieron en que “¿por qué ahora se remoza el mercado?” y en que nadie sabe si en realidad son $15 millones o $12 millones lo que gastará.

Pidieron que la directora de Mercados, Carmen Novelo, por lo menos los apoye durante los meses de la obra porque están en la calle o achocados en el mercado.

Narraron que Padrón Romero solo fue al mercado el lunes 1, cuando empezaron los trabajos, y en la tarde, cuando casi no hay gente en el edificio.

Otro locatarios, quienes no quisieron decir su nombre, preguntaron: “¿por qué el alcalde quiere hacer todo unos meses antes de irse (de campaña a diputado estatal para la elección del domingo 6 de junio próximo).

“Tenía seis años para hacerlo (de 2015 a 2021), ¿por qué de último (lo hace)? Es una burla para nosotros que vivimos día a día de esto; debería ya no mostrar su cara e irse”, dijo uno de ellos.

“(Padrón Romero) Será recordado como el primer alcalde reelecto, igual porque muchos de los regidores, directores y hasta choferes se hicieron de lana y porque no nos informaron a todos los locatarios del mercado de esta junta que hizo el presidente para estar enterados del acuerdo que tomaron”, abundó el comerciante.

En un recorrido se observó que algunas aceras tienen pintadas líneas que marcan espacios de un metro, para algunos locatarios.— M.I.C.Q.