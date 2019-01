Buscan darle un propósito a la Plaza del Calzado

Obra inoperante

TICUL.— A pesar de que la Plaza del Calzado y las Artesanías se construyó con la finalidad de que sea un espacio para la exposición de productos de la localidad, los mismos comerciantes consideran que el lugar no puede ser utilizado para esos fines por diversas causas.

Zapateros de la ciudad aseguran que el edificio, construido durante la administración del exgobernador Rolando Zapata Bello y abandonado por varios meses, no tiene una buena ubicación y sus 13 locales son pequeños y no son suficientes.

El presidente municipal Rafael Montalvo Mata, en entrevista con el Diario, manifestó que lo importante es que se dé uso a estos espacios destinados para beneficio de los industriales del calzado y los alfareros ticuleños, por lo que las instalaciones se utilizarían para la capacitación de emprendedores, pero todo relacionado con ambas actividades.

Sin embargo, consultados al respecto, zapateros consideraron que esas instalaciones podrían utilizarse de diversas maneras. Gaspar Azarcoya Gutiérrez señaló que se propondrá un plan a las autoridades municipales para realizar algunos cambios en edificios públicos.

Azarcoya Gutiérrez señala que cuando se inició la construcción de la Plaza del Calzado no se le preguntó a los zapateros qué era lo que se necesitaba.

“Sí queríamos una plaza, pero nunca nos preguntó el gobierno qué era lo que queríamos. Por iniciativa propia lo hicieron y muchos dicen que está lejos, son instalaciones insuficientes porque sólo en la Cámara de Comercio somos 60 zapateros y allí creo que son 13 locales.

—Había problemas y por eso en su momento pediremos algunos cambios. Por ejemplo, que la Comuna nos entregue a cambio de la Plaza del Calzado el polifuncional de la colonia Obrera, que sí estaría bien para un centro artesanal y zapatero, y en la Plaza del Calzado se podría pasar a la Policía Municipal, y el lugar donde está la comandancia actualmente podría servir para oficinas públicas —agregó.

Para los zapateros

El representante de la agrupación “Ticul a tu medida”, Julio Emmanuel Sulú Carrillo, señaló que los zapateros esperan que esas instalaciones se utilicen con el fin para el que fueron destinadas, para beneficio de los empresarios zapateros.

—Pero no creo que los zapateros vayan hasta ese lugar, que es apartado y no se ajusta para una plaza. Por eso sugiero a las autoridades que esas instalaciones sean utilizadas como un centro de diseño y modelaje, con oficinas para atención de los industriales y capacitación de zapateros. Para uso comercial no creo que las instalaciones estén en buena ubicación, pero sí se deberían darle uso para que no se queden de nuevo en el abandono.— HÉRBERT N. BACAB POOT

Entrega

El Ayuntamiento que encabeza Rafael Montalvo Mata recibió anteayer las instalaciones de manos de los representantes del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy).

Observaciones

El primer edil refirió que debido a las condiciones del lugar, que fue objeto de vandalismo, se hicieron varias observaciones al gobierno del Estado.

Instalaciones

La obra estuvo a cargo de Peninsur con un gasto de $5.9 millones; consta de 13 locales de varios tamaños, dos explanadas (una techada con malla-sombra, otra a la intemperie) y un domo, además de espacios para estacionamiento y un terreno no desmontado de más de tres hectáreas.