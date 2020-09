Buscan en el país a una joven de Huhí

Movilizan hasta a fuerzas federales para dar con ella

La Fiscalía de Yucatán informó ayer jueves que activó el Protocolo Alba para localizar a Érica Anahí Cetz Dzul, oriunda de Huhí y de 24 años de edad, quien cumplió ayer 14 días desaparecida.

Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con el Protocolo Alba dependencias federales, estatales y municipales coordinan acciones para localizar a niñas y mujeres reportadas como extraviadas e, incluso, se cuenta con el apoyo de Estados Unidos (FBI, ICE, Alguaciles y otras oficinas), para prevenir la trata de personas.

En un comunicado, la Fiscalía del Estado indicó que la joven nació el 12 de abril de 1996 y fue vista por última vez el jueves 10 de septiembre cuando salió de su casa, en su natal Huhí, y hasta el momento no se tiene información de su paradero.

Vestía pantalón de mezclilla azul, blusa color beige con el logotipo de un aguacate en el centro, y tenis de color negro.

Mide 1.48 metros de estatura, y tiene cabello lacio, corto a la altura de los hombros y de color castaño. Como señas particulares tiene una cicatriz en la pierna izquierda y cicatrices en la frente.

La dependencia pide la ayuda de la población para localizar a la joven y dijo que quien tenga información sobre Érica Anahí se puede comunicar a los siguientes teléfonos: 01-800-00-26-237 y (999)-930-32-50 extensiones 41164 o 41430.

En Huhí, vecinos comentan dos posibles motivos de la desaparición de la joven.

Unos dicen que ella se fue a vivir con su novio y, por temor a ser reprendida por sus padres, no regresa a la casa familiar ni se comunica con sus familiares.

Otros opinan que la joven se marchó luego que encontró a su novio con otra persona en una situación comprometedora.

Unos más comentan que el novio reside en Hoctún.

Usuarios de Facebook también pidieron la ayuda de la gente para encontrar a la joven Érica Anahí.

Guadalupe Castro escribió: “Solo buscaba trabajo la muchacha” al compartir el aviso de la Fiscalía.

Kalel Gerardo Basulto Collí posteó que el caso de la joven “me tiene muy triste. Yo la vi crecer de los 3 años a los 13 años, fue mi vecinita, fui el amigo de su hermano, y nos juntábamos a jugar, que días aquellos! Y hoy está desaparecida, no tengo hermanas, solo una hermanita, si le pasara eso, no me quiero imaginar el sufrimiento de mi madre, por favor, si alguien sabe algo, ha visto algo, repórtelo”.— Megamedia

Yucatán Fiscalía

En su sitio en internet, la Fiscalía informa lo siguiente sobre el Protocolo Alba:

Criterio para activarlo

“Cuando de las circunstancias en que ocurrió la desaparición pueda inferirse que se halla en situación de peligro inminente (por ejemplo casa desordenada con rastros de sangre, antecedentes de violencia referido por testigos o vecinos)”.

Primero investigan

“Una vez interpuesta la denuncia, el Fiscal Investigador a cargo de la indagatoria deberá realizar una evaluación de los hechos reportados por la persona que reporta el extravío y haber realizado y documentado las actuaciones; en el supuesto de que no se haya localizado a la persona ausente se activará el Protocolo Alba”.