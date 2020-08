Buscan en Xalaú a un hombre que escapó de casa

VALLADOLID.- Manuel Noh Cauich, de 33 años, continúa desaparecido en la comisaría de Xalaú desde el domingo pasado; que salió corriendo de su casa en dirección a un monte cercano.

Trascendió que el hombre presuntamente es amarrado por sus padres cuando tiene un ataque de esquizofrenia, enfermedad mental que padece; razón por la que habría escapado de casa y por lo que los vecinos creen que no está desaparecido, sino que solo se está escondiendo.

Policía realiza labores de búsqueda

Por lo pronto, agentes de la Policía Estatal en colaboración con la Municipal realizan desde el domingo; y hasta la tarde de este miércoles, una intensa búsqueda para dar con el paradero del hombre.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Policía, el domingo pasado Manuel tuvo una crisis por lo que fue -se presume- amarrado por sus padres; quienes más tarde lo desataron, momento en que el hombre aprovechó para salir corriendo.

Un testigo lo habría visito caminando en los alrededores de Chemax, con su pantalón corto; sin camisa y descalzo, por lo que se cree que pueda estar cerca de esa comunidad.

No obstante, no se descarta que el hombre se esté escondiendo para no ser localizado, pero las autoridades se mantienen en alerta pues desconocen si esté en condiciones de alimentarse o hidratarse en el monte, aún si está en ese lugar por su voluntad.