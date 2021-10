Buscará reactivar las cantinas

Propietarios no se han acercado: el edil de Tizimín

TIZIMÍN.— “Los cantineros no se han acercado”, dice el alcalde Pedro Couoh Suaste ante la posibilidad de reactivar ese rubro de la economía en el municipio.

Mientras en Mérida varios bares y cantinas abrieron recientemente tras retirarse las restricciones por parte del gobierno estatal, en Tizimín sigue proliferando el clandestinaje.

Hace más de un año que los bares cerraron debido a la pandemia, por lo que los establecimientos se encuentran hoy en completo abandono, hubo quienes buscaron una alternativa más fácil que fue abrir sus cantinas en domicilios particulares, sin embargo a lo largo de este mes varios han sido descubiertos por la policía municipal.

En este mismo contexto, el primer edil Pedro Couoh Suaste dice que tiene toda la intención de apoyar a este gremio, pero ninguno ha buscado algún diálogo con él.

“Hay una autorización del gobierno del estado, nosotros estamos en disposición de darles facilidades si así lo solicitan, pero no ha habido acercamiento por parte de los cantineros, no me han buscado.

“A lo mejor lo han visto a través de otra persona, pero a mí no me han buscado en los últimos días, si se diera el caso con mucho gusto los atendemos”.

Según dice, explica la agrupación de cantineros paga sus impuestos, genera empleos y por lo tanto se buscará reactivar esa actividad.

“Insisto y lo recalco: es conservando la sana distancia y las medidas de higiene, pero no solamente eso, sino buscaremos generar las condiciones para que puedan trabajar, si es necesario los apoyaremos para que puedan hacerlo”.

“Todo es platicable, si corre a cargo de nosotros algún permiso municipal lo podemos arreglar y si es necesario meter el hombro tantito también lo haremos.

Según dijo, es un sector de las actividades económicas que es importante y que merece el apoyo como todos los demás tizimileños que quieren trabajar.— WENDY UCÁN CHAN