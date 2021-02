Cacos se roban dos perritas bulldog

MOTUL.— Los amantes de lo ajeno se llevaron en esta ocasión dos perritas bulldog, una inglés y la otra francés, por lo que la afectada pide ayuda para dar con los responsables, quienes fueron grabados por cámaras de seguridad.

Según se informó, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 24, entre las 8 y 9 de la noche, en la casa ubicada en la calle 13 entre 24 y 24-A del fraccionamiento Las Huertas.

Los cacos habrían entrado por la cocina para llevarse a las perritas.

“Necesito que me ayuden a compartir para que yo puedo encontrar a mis perritas. Los vecinos de las huertas somos muy unidos. Y varios videos ya me pasaron y faltan que me pasen más videos, aquí les dejo los videos.

“Si reconocen en los videos necesito de su ayuda. Ya se puso una denuncia. Pero que con la ayuda de ustedes puede ser más rápido” (SIC), publicó Alicia Aguilar López.

Hasta ayer en la tarde, la publicación fue compartida 200 veces.

En Mocochá, una cría de borrego se extravió y fue encontrada cerca de la hacienda de Santa Isabel por las autoridades municipales.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento informó que tenía bajo su resguardo una cría de borrego, que fue encontrada cerca de la hacienda Santa Isabel, sobre la calle 16.

Se averiguó que el animal es propiedad del maestro Benjamín Ortiz, vecino de este municipio, y que por un descuido se extravió.

“Muchas gracias ya fui por mi borreguito, les agradezco mucho su apoyo, estoy en deuda con todo mi pueblo de Mocochá”, expresó el docente.— MIGUEL Á. CÁRDENAS PECH