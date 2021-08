Caída de 4 postes, el peor daño que hubo en el puerto de Progreso

PROGRESO.– Los vientos del huracán “Grace” que se sintieron en este puerto, como de un norte fuerte con rachas que alcanzaron velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, derribaron cuatro postes de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y líneas de baja y alta tensión de la subestación ubicada en la calle 74 entre 39 y 41, lo que ocasionó que todo el municipio se quedara sin servicio de energía eléctrica a partir de las 2:30 de la tarde.

Antes que los postes se quebraran y derribaran las líneas eléctricas que alimentan a todo el municipio, por otros rumbos de la ciudad como en la avenida El Pescador, en el poniente de la ciudad, así como en la calle 20 entre 19 y 21 de la comisaría de Chicxulub Puerto, cayeron líneas de energía eléctrica.

También se recibieron reportes de que en las comisarías de Chelem y Chicxulub los vientos derribaron cables de electricidad y líneas de telefonía, lo que causó serios problemas en esas poblaciones.

Todo el municipio se quedó incomunicado por lo menos unas dos horas, pues al no haber electricidad no funcionaron los celulares, tampoco hubo internet, poco a poco se fue restableciendo el servicio, pero con fallas, no entraban ni salían llamadas, tampoco los mensaje de Whatshap.

Los principales daños materiales causado por Grace fue en las instalaciones de la CFE, los postes de concreto no resistieron los vientos y rachas huracanadas de hasta 90 kilómetros por hora y cayeron por el peso de los cables. Por falta de energía eléctrica dejaron de funcionar los semáforos, así como el abasto de agua potable. Los expendios de gasolina emplearon plantas de emergencia para poner en servicio bombas despachadoras.

Cuadrillas de electricistas se dieron a la tarea de cortar la luz para evitar más daños y proceder al retiro de los postes y líneas. Los mismos trabajadores de la CFE quedaron asombrados al ver la “catástrofe”, así lo comentaron, de las líneas caídas. De inmediato comenzaron a seccionar los circuitos para poco a poco ir restableciendo el servicio, pero anticiparon que llevaría horas y podría ser que hasta la noche o madrugada se restablecería la electricidad.

Toda la mañana de ayer jueves transcurrió en completa calma, con vientos y marejadas elevadas, que obligaron a cerrar los restaurantes del malecón que no abrieron en previsión por los vientos y oleaje que se esperaba azotara en la costa.

Debido a que retiraron las vallas metálicas en los accesos, el malecón tradicional quedó abierto de nueva cuenta al tráfico vehicular, así que numerosos conductores aprovecharon para recorrerlo en sus vehículos, pero no se detuvieron pues policías estatales y municipales se mantuvieron al pendiente para que la zona costera estuviera libre.

Ligeras lloviznas se sintieron a lo largo de la mañana hasta las 2:30 de la tarde cuando de pronto soplaron vientos fuertes, aumentó el oleaje y causó el derrumbe de los postes de concreto y líneas de alta y baja tensión de la subestación de la CFE, que fue el peor daño causado por “Grace”.

En el malecón tradicional varias palapas sucumbieron a los vientos fuertes que soplaron a las dos de la tarde, hora en que se sintieron más los efectos de “Grace”.

Por la mañana en los muelles del puerto de abrigo de Yucalpetén continuaba el arribo de barcos de la flota mayor, pescadores y patrones de embarcaciones que estaban al pendiente comentaron que faltaban unos 10 barcos en entrar a puerto y desde la Base Acuario de Yucalpetén estuvieron al pendiente de la llegada de los pesqueros, muchos de los cuales descargaron ayer mismo los cargamentos de pulpo que trajeron.

El capitán Miguel Ángel Martínez Hernández, titular de la Capitanía Regional de Puertos, señaló a las 14 horas de ayer jueves que los vientos de “Grace” en las costas de Yucatán, similares al de un norte fuerte eran de 80 kilómetros por hora con rachas de hasta 104 kilómetros por hora en alta mar.

Los puertos, adelantó el capitán Miguel Martínez, podrían ser reabiertos hoy viernes para la navegación mayor, pero eso dependerá de las condiciones atmosféricas que prevalezcan, por lo pronto hasta ayer jueves todos los puertos estaban cerrados a la navegación.

Ayer jueves por la mañana pescadores de Chelem y Chicxulub retiraron motores fuera de borda de sus lanchas y las alejaron de la playa. La pesca de pulpo se encuentra suspendida desde el lunes por los malos tiempos.

Aurelio Teodoro Medina Pérez, director municipal de Protección Civil informó que debido a que no hubo inundaciones , pues no cayó fuerte lluvia, no fue necesario desalojar a familias que viven cerca de la ciénaga, así que los albergues temporales no fueron usados.

Las tortillerías no laboraron ayer, y de los tres supermercados que funcionan en la ciudad, solo dos laboraron. Por la tarde debido a que aún no se restablecía la electricidad, hubo demanda de velas y veladoras en las tiendas, las cuales se agotaron de inmediato.— GABINO TZEC VALLE