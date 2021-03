Califican de “siniestros” a priistas en fuga

Revelaciones sobre los que apoyan al PAN

TIZIMÍN.- La foto de militantes panistas y priistas que circula desde hace un par de días en las redes sociales ha generado controversia, pues mientras algunos celebran “la unidad” otros critican al partido blanquiazul.

La situación en medio del año electoral se pone cada vez más tensa, y es que el Facebook hoy en día se ha plagado de cuentas falsas no solo para ganar likes si no para manchar las próximas campañas electorales.

Casi a diario se difunden supuestos cambios en las candidaturas, pues por un lado se escucha que bajarán a Pedro Couoh Suaste del PAN de la contienda electoral y por otro que Mario González González ya no será el candidato del PRI.

Sin embargo lo que ha generado una ola de comentarios es la reciente fotografía de viejos priistas uniéndose a las filas del PAN, ayer el regidor del PAN Luis Vázquez Várguez compartió la reciente publicación de priistas que se han unido a los panistas y así como muchos le dieron “me gusta”, otros reaccionaron “me divierte” y otros como Elvin Daniel Perera comentaron: de verdad se sienten orgullosos de tener a William en sus filas, ya se les olvido como apalearon a verdaderos panistas en Valladolid, ya se les olvidó como poncharon las llantas, que vergüenza que no tienen memoria, mucho menos dignidad#

También Suremy Castro Aguayo comentó “muchos serán los que vayan por diversas cuestiones algunos por velar sus intereses propios $$$ otros porque en el partido en el que militan no les permiten mostrar sus capacidades, es decir siempre entre los mismos repartirse el pastel, pero como dijo el amigo mascotilandia Tizimín, van a cansar al venado y otro lo van a tirar.

Ante la situación que se vive se buscó ayer al líder local del PRI, Eddie Medina Puga quien, en un comunicado expresó su postura. A continuación las partes que implican a los mencionados en la publicación:

“En el PRI no tienen cabida las personas que se dicen priistas cuando les toca un cargo público y cobran un sueldo y que se molestan cuando se les da la oportunidad a otras personas: sólo se les puede llamar oportunistas y qué mejor que se están quitando la máscara y exhiban su verdadera personalidad porque al irse lejos de perjudicar al partido, nos fortalecen. El PRI se posiciona mejor con la salida de estos siniestros personajes.

“Se van solos, porque nadie los sigue y hay que dejarlo en claro, los que se decían militantes del PRI y ahora están apoyando a otros partidos ya no son priistas y pedimos a la militancia y a la sociedad a no dejarse engañar por estas personas que sólo ven sus intereses personales.

“Qué podemos decir de William Sosa, salió de la pobreza gracias al PRI que le dio la oportunidad de ocupar cargos de elección popular y en el gobierno. Hoy al no encontrar cargos dentro del tricolor se va al PAN para seguir viviendo del erario público.

“En el caso de Guadalupe Marrufo Díaz fue regidora y directora de Desarrollo Social y nadie recuerda algo que haya hecho en favor de los tizimileños, sólo se benefició ella. Es protegida de Liborio Vidal y éste de nueva cuenta aboga por ella para que le den una regiduría ahora dentro del PAN.

“De Javier Briceño Pantí, es un hombre frustrado, el peor director de Protección Civil que haya pasado por el Ayuntamiento, flojo e irresponsable y que cuando fue funcionario brilló por su ausencia, todo lo hacía su subdirector.

“Sobre Reina Ruiz Molina no hay mucho qué decir, todo Tizimín sabe su comportamiento y la prepotencia que demuestra en sus acciones. Todos los días había quejas contra ella por su mal trato a las personas de escasos recursos económicos, alzándoles la voz y regañándolas. Hacemos un llamado a los ciudadanos para que no se dejen engañar por Reina Ruiz, que ha tratado de sorprender afirmando que es trabajadora del Ayuntamiento o líder de las mujeres priistas cuando no es ni una ni otra cosa; es una mujer que traicionó al PRI y hoy no ostenta ningún cargo dentro de nuestro partido.

“De Migsy Castro desde el 2018 se alejó del partido y se dedicó a atacar a la administración porque al dejar su puesto de funcionaria con Jorge Vales exigió una dirección en el nuevo gobierno de Mario González, pero su petición no fue aceptada porque fue una pésima funcionaria, nunca hizo nada como regidora y sólo iba a cobrar su quincena.

“En Tizimín todos nos conocemos, nadie puede decir algo positivo que hayan hecho y sí en cambio los tizimileños recuerdan el mal proceder de estas personas. Qué bueno que se fueron del PRI porque lejos de sumar, restan y una prueba de ello, es el alud de críticas que los ciudadanos escribieron en redes sociales sobre estos personajes al saber que se fueron a apoyar otro precandidato.

“También deploramos la guerra sucia del PAN al pagar en redes sociales páginas para difundir mentiras y crear perfiles falsos para atacar sin argumentos al alcalde Mario González en un desesperado intento por tratar de confundir a la opinión pública.

Los tizimileños quieren una competencia sana, que no divida, al contrario que mantenga unida la gente y que se destaque por las propuestas y no por los ataques cobardes y llenos de mentiras.

En el PRI seguiremos actuando con responsabilidad y escuchando a la gente” finaliza el comunicado.

