Calles llenas de hoyancos en Kantunil

Los vecinos piden la repavimentación

KANTUNIL.— La falta de mejoras en la cabecera municipal ocasiona inconformidad de los habitantes, quienes piden al alcalde Santos Javier Cárdenas Poot que considere la reparación de las calles porque dañan la imagen de Kantunil.

En un breve recorrido en la cabecera municipal, se observaron baches en la calles, por lo que requieren su urgente repavimentación, principalmente las que están en la periferia y a unas cuadras del Centro.

“Estamos esperando cuándo el alcalde hará algo para mejorar las calles del pueblo, unas calles están muy malas, no sabemos si no hay dinero, no sabemos si los ocho regidores no salen de sus casas más que hay coronavirus, ellos deben presionar para que existan mejoras pero parece ser que se olvidaron del pueblo”, comentó Juan Luis Sosa.

“Al presidente le cayó el puesto de pura suerte porque no da la importancia que se necesita, es secreto a voces que hay aviadores que solo cobran en la nómina, que los pongan a trabajar, si lo hacen habría menos baches, pero vemos que el presidente está más entretenido en su vida personal; cuando vino la contingencia por el coronavirus y la tormenta, el gobierno mandó despensas, empresas donaron carnes y ahora que nadie manda nada, el Ayuntamiento ni sus luces”, destacó Manuel Gil.— José Candelario Pech Ku

Mantenimiento

Atención

