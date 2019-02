Calvario de joven en clínica comunitaria de Peto

Estuvo a punto de perder a su bebé por negligencia

TEKAX.— A.A.E.P. y N.A.G.B. vivieron una odisea en días pasados, cuando estuvieron a punto de perder a su bebé recién nacido, por una presunta negligencia médica de trabajadores del Hospital Comunitario Peto, cuyo caso ya obra en una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado.

La joven pareja fue a parar a un hospital particular de Oxkutzcab, donde tuvieron a su bebé, M.E.G., quien tenía pocas esperanzas de vida por la falta de atención y supuesta irresponsabilidad de los médicos y enfermeros de la clínica de Peto.

Sobre el hecho, los quejosos ya interpusieron una denuncia porque “no podemos dejar pasar los abusos y falta de atención de los médicos del hospital de Peto”.

Cronología

N.A.G.B. relata al Diario los momentos de desesperación que vivió el sábado 16 pasado, horas antes de dar a luz.

Explica que el jueves 14 acudió al Hospital General de esta ciudad, donde le dieron los papeles para que acuda al Hospital Comunitario de Peto porque estaba a horas de dar a luz.

“Desde ese día los médicos me dijeron que ya se había pasado el tiempo de mi embarazo y tenía tres de dilatación. Acudimos al hospital de Peto y desde que llegamos no recibimos la atención adecuada.

“Solo me tocaron físicamente y dedujeron que todavía faltaba tiempo para que mi bebé naciera.

Burla

“Así estuve esperando, hasta el sábado, confiando en que ellos sabían su trabajo; ese día yo ya no soportaba los síntomas, y uno de los enfermeros, quien es calvo y tiene barba larga, se burló de mí diciendo que si ya había aguantado tres días podía aguantar otros tres.

“Uno de los médicos vino y me dijo que tenía que esperar. Le pedí que me hagan estudios y se negaron, ya no soporté y así, sintiéndome cada vez peor, nos dirigimos a una clínica particular de Oxkutzcab.

Caso de alto riesgo

“Allí, los médicos leyeron mi expediente y de inmediato me dijeron que había anomalías. Me practicaron un ultrasonido y se dieron cuenta que el corazón del bebé estaba dejando de latir, que llevaba días sin líquido amniótico, y que yo podría presentar una hemorragia.

“De inmediato me practicaron una cesárea y nos hicieron firmar papeles porque era un caso de alto riesgo, el bebé podría presentar problemas e, incluso, fallecer.

“ Me operaron y detectaron que el bebé habría ingerido meconio (primeras heces), que estaba mal porque se había pasado de tiempo en nacer y le tuvieron que hacer un lavado de estómago.

“Tras varias horas de desesperación, todo salió bien, pero no podemos dejar pasar los abusos y la falta de atención de los médicos del hospital de Peto. Estuve a punto de perder a mi bebé y mi vida también estuvo en riesgo, por una infección”.

Demanda

A.A.E.P. y N.A.G.B., vecinos de la colonia La Ermita, interpusieron anteayer una demanda penal con las pruebas de la falta de atención y presunta negligencia médica de los trabajadores del Hospital Comunitario de Peto. Esperan justicia, ya que muchos bebés y mujeres están en riesgo al ser atendidos mal en ese nosocomio.— H.N.B.P.