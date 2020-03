“Cambia” su vida el Conafe

Joven de Dzilam González, feliz de tener acreditación

MOTUL.— Nidia Angélica Chan Dzul fue una de las jóvenes que recibió su certificado curricular del Conafe y expresó que sus seis ciclos escolares le han marcado la vida, incluso eligió una carrera opuesta a la planeada en un comienzo.

“Pertenecer es un orgullo y me gustaría que otros se decidieran tener esta experiencia que permite mejorar en cómo ves las cosas, te acerca a la naturaleza, ayuda a vivir el lado humano y crea un panorama más amplio de tu vida”, platicó la joven de 25 años de edad y que este año concluye la licenciatura en Educación Primaria para el medio indígena.

Nidia es originaria de Dzilam González e ingresó al Conafe para superarse y conseguir una beca para cursar la carrera en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Mérida.

Sin embargo, en primer semestre descubrió su verdadera vocación y se cambió a Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional.

“Me di cuenta que quería estar con niños, considero que doy lo mejor de mí para mi compañeros y los niños”, enfatizó.

“Es una labor humana, me ha tocado trabajar con niños, madres y jóvenes; creo que más que enseñar educación a las comunidades es saber que si no estamos, tal vez no reciban la atención que se requiere”, comentó.

Recordó que vivió en la comunidad de San Francisco donde las familias son de bajos de recursos, de las cuales algunas son mayahablante, y se percató de las pocas oportunidades para los menores de acceder a la información como libros.— Miguel Ángel Cárdenas Pech

Comunidades

Nidia señaló que ser parte del Conafe es ser “todólogo” por las diversas labores.

Riesgo

“Lo más importante es aprender de la naturaleza, pero existe el peligro como cualquier servicio porque te puede picar una serpiente u otro animal”, concluyó.

