Cambios en candidaturas

Ahora expriista irá por la alcaldía por el PAN en villa

TZUCACAB.— En esta villa, Laura Martín Pineda anunció en redes sociales que ya no será la candidata a la alcaldía por el Partido Acción Nacional (PAN).

Incluso Laura Martín Pineda ya realizaba su precampaña y varios le habían manifestado su apoyo.

La noticia sorprendió a varios simpatizantes y militantes del PAN.

Un medio digital informó anteanoche que María Isabel Hoil Hoil, quien militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), será quien buscará la alcaldía ahora, tras recibir su registro y entregarle su constancia de aceptación como precandidata a la presidenta municipal.

Por su parte, varios simpatizantes manifestaron su apoyo a través de redes sociales a Laura Martín Pineda, quien publicó en su cuenta de Facebook:

“Con profundo sentimiento hago oficial que ya no seré la candidata del PAN donde milito desde hace 25 años!!! Agradezco profundamente el respaldo de cientos y cientos de personas que creyeron en el proyecto Laura Martín!! Déjenme decirles que esto no es el final, sino el principio de algo mejor!! Sigan creyendo y confiando en mí!! Que voy con más fuerza!! Si no nos derrotó la derrota, que no nos derrote ahora la victoria!! Y más vale la lucha eterna que la compra de la falsa victoria!! Y por el gran potencial que tengo, desde la trinchera que me toque”.

“Demostraré con hechos que tengo las agallas y la madera para hacerlo!! SOY GRANDE, SOMOS GRANDES!!!.

La noticia también sorprendió a varios simpatizantes de otros partidos políticos.

Se averiguó que Isabel Hoil se quedó sin gran parte de simpatizantes priistas, ya que tras el cambio de partido, otros han demostrado su apoyo a precandidatos de otros partidos por la alcaldía.— MARTÍN CHAC BACAB