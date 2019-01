Camión no llega a su destino

Padre e hija, casi ilesos de aparatoso choque de 2 autos

PETO.— Por un neumático que se reventó, el conductor de un camión que transportaba asfalto perdió el control del vehículo, que terminó volcado en la vía Mérida-Peto, cerca de la entrada de Chacsinkín.

El percance ocurrió ayer lunes, alrededor de las 2 de la tarde.

La pesada unidad llevaba un cargamento de 18 toneladas de dicho material, el cual sería utilizado para el programa municipal de bacheo en esta villa.

Autoridades municipales, así como elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar de los hechos para auxiliar al conductor y rescatar el material.

El vehículo, placas SZ-0153-G, pertenece a la empresa de Cocopesa y era guiado desde la capital yucateca.

Al lugar llegaron también oficiales de Chacsinkín para ayudar con las diligencias a fin de prevenir otro percance en el lugar debido a la gran afluencia de vehículos sobre esa vía, la cual conecta a Mérida con Chetumal.

Más tarde llegó personal de la empresa propietaria del camión, y comenzó a cargar el material a otro camión con la finalidad de que llegue a su destino, por lo que las diligencias para rescatar a la unidad se prolongaron por varias horas.

El chofer fue trasladado al Centro de Salud de esta villa por elementos de la Policía Municipal para su valoración médica. Aunque no parecía tener una lesión de gravedad, según informaron los oficiales, éste habría recibido algunos golpes menores, pero “nada más”.

Susto en carretera

En Kantunil, pese a lo aparatoso del choque entre dos automóviles, el saldo fue de daños materiales, golpes menores y el susto para los que viajaban en ambas unidades y quienes se dirigían a Valladolid.

Alrededor de las 6:45 de la mañana de ayer se registró un percance vial, en el kilómetro 69 del tramo Kantunil-Holcá, cuando un auto Pointer rojo, conducido por Víctor Cárdenas Pérez, quien iba acompañado de su hija Fabiola Cárdenas Martí, fue colisionado por alcance por el Tsuru azul, con placas ZAF-202-Q, de este Estado.

Tras el impacto, ambos vehículos salieron de la carretera y avanzaron varios metros dentro de la maleza y árboles.

Padre e hija. además del tremendo susto, terminaron policontundidos, por lo que fueron atendidos por paramédicos de la Policía Municipal, quienes determinaron no obstante que no era necesario su traslado a algún hospital. El conductor responsable del hecho no fue identificado.— MIGUEL MOO GONGORA / WÍLBERTH UICAB DZUL