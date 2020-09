Campaña canina y felina concluye hoy en Valladolid

VALLADOLID.— Hoy concluirá la campaña de vacunación canina y felina que se inició hace una semana, y según algunos promotores de la salud, se cumplió con el objetivo de inmunizar a casi 500 mascotas en los módulos de vacunación que se instalaron en varios puntos de esta ciudad.

Desde el pasado lunes, la Jurisdicción Sanitaria número 2 y el Centro de Salud Urbano iniciaron con la campaña de vacunación canina y felina para aplicar dosis contra la rabia a perros y gatos, como una manera de reforzar la vacuna que recibieron con anterioridad.

Los módulos se pusieron en varios parques, colonias y calles de la ciudad.

El lunes se instalaron cuatro puestos de vacunación, en el parque de Sisal, en la calle 27, el parque de la Candelaria y en Santa Lucía.

Domicilios

Posteriormente, los mismos puestos se trasladaron a otros sitios de la ciudad, de tal modo que se atiendan todos los sectores, incluyendo casas particulares, donde fueron llevadas las mascotas para ser vacunadas, como ayer en la calle 41 con 22 en la colonia Militar.

Hoy se instalarán en otros puntos de la ciudad, a fin de cumplir con el programa que se estableció en la campaña, y según se informó, se cumplieron con los objetivos de vacunar a casi 500 mascotas de la Sultana del Oriente.

Luego de la vacuna, los perros y gatos no deben tomar agua, no estar expuestos al sol y bañarlos 24 horas después, a fin de que no tengan ningún problema.

Sin embargo, en las redes sociales se publicó que cuando menos cinco perros y un gato fallecieron luego de la aplicación de dosis, al parecer porque sus propietarios no cumplieron con las recomendaciones, según se comentó.— Juan Antonio Osorio Osorno