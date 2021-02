Can deja tres lesionados

Dos mujeres y un niño derrapan en calles de Motul

MOTUL.— Tres integrantes de una familia, entre ellos un niño de 2 años de edad, resultaron lesionados debido a que derraparon en una motocicleta cuando atropellaron a un perro.

Los hechos se registraron alrededor de las 10 de la mañana, en la calle 44 entre 23 y 25 de la colonia Solidaridad.

Las dos mujeres y el niño transitaban en una motoneta Italika 110 cc, cuando el can se atravesó en el camino.

La conductora atropelló al perro y luego perdió el control del vehículo.

Las mujeres y el menor de edad derraparon unos dos metros; el pequeño se llevó la peor parte al terminar con el rostro con excoriaciones que sangraban.

Los mujeres también sufrieron raspaduras y golpes en varias partes del cuerpo. Los tres fueron atendidos por paramédicos de la Policía Municipal que los trasladaron a un hospital cercano.

El perro que causó el percance no fue encontrado.

Tras ser impactado, se alejó aullando de dolor.

Derriba señal

En otro hecho, un mototaxista perdió el control de su unidad, impactó y derribó una señal de tránsito; al final, se dio a la fuga.

Alrededor de la 1:45 de la tarde, en la calle 24 entre 35 y 37, el mototaxista, según los vecinos, al tratar de pasar un tope de Norte a Sur perdió el control del vehículo, para luego chocar y derribar un letrero de tránsito.

El infractor se dio a la fuga, rumbo al Sur.

El letrero de la señal de tránsito que derribó el infractor precisamente alertaba a los conductores sobre la existencia del reductor de velocidad.

Policías municipales que llegaron intentaron colocar de nuevo el letrero vial en su sitio, pero ante el riesgo de que caiga sobre un transeúnte lo dejaron a un lado, en el piso, y reportaron el hecho a la Dirección municipal de Obras Públicas, que más tarde se haría cargo.

Por alcance

Además, alrededor de la 1:10 de la tarde, en la calle 26 con 33, se registró el choque por alcance de una moto contra un auto en el que viajaban dos visitantes extranjeros.

De Sur a Norte en la calle 26, circulaba un joven no identificado en la moto Italika 200 cc placa 15-DJB-3, quien al llegar a la 33 chocó contra el auto Beat color gris placas A-333-TMZ, cuyo guiador cambió de carril intempestivamente.

Al final ambas partes llegaron a un acuerdo para el deslinde de responsabilidades y el pago de los daños ante elementos de la Policía Municipal, quienes llegaron al lugar de los hechos.

Duelo de mototaxis

También por alcance, dos mujeres mototaxistas chocaron con saldo de solo daños.

El percance sucedió cerca de las 2:20 de la tarde en la calle 43 entre 20 y 22 de la colonia San Carlos.

En la 43, de Oriente a Poniente, circulaba la unidad placa 3-CTE-9 de Campeche, del grupo de Gavilanes 1, conducida por Gracielina Tec Can, de 44 años.

Luego de pasar la esquina de la 20, el mototaxi fue impactado por alcance por otro vehículo similar placa DTT-509-18, que es del grupo Trimasdmy y que conducía María Isabel May Itzá.

Esta última alegó que su homóloga no marcó que iba a estacionarse para subir a un pasajero.

La otra mujer replicó que ella venía despacio, “me iba a estacionar, no me vio y me chocó; todavía así, se dio a la fuga con su vehículo, aunque al final vino con su dirigente”, relató.

Advertencia

Al no ponerse de acuerdo sobre la responsabilidad de los hechos, el policía municipal que llegó al sitio para dar fe de los hechos les advirtió que llevarían ambos vehículos al corralón para luego canalizar el caso a la Fiscalía estatal.

Al final, ambas partes llegaron a un acuerdo para el deslinde de responsabilidades y el pago de los daños.— Mauricio Can Tec