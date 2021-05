Retiran sellos de clausura de los paradores ecoturísticos de Homún

MÉRIDA, Yucatán.- La inconformidad social que causó la clausura de tres paradores ecoturísticos de Homún tuvo una sorpresiva reacción en la Secretaría de Salud del gobierno del Estado porque horas antes de un paro general en esta población retiró las cédulas de clausura y canceló las multas.

Los guardianes de cenotes de Homún y la organización defensora de los derechos humanos e indígenas Equipo Indignación, como informamos, denunciaron represalias en estas clausuras porque los afectados son cabezas visibles de la lucha contra el funcionamiento de una granja porcícola en Homún, empresa que está clausurada por disposición de los juzgados federales. Casualmente, dice Indignación, las clausuras de los tres paradores ecoturísticos ocurre dos días después que la Suprema Corte de Justicia desechó la queja de la propietaria de la granja y el Tribunal Colegiado en materia de trabajo y administrativo confirmó el cierre de la granja hasta que se dicte sentencia definitiva.

José Clemente May Echeverría, secretario de la asociación Guardianes de los Cenotes y uno de los afectados por la clausura de la Secretaría de Salud, informó que cuando ya tenían listo todo para la paralización de todos los paradores turisticos de Homún y organizada una protesta colectiva para hoy martes, la noche del lunes se presentaron inspectores de la Secretaría de Salud y retiraron los sellos de clausura, los invitaron para que realicen el trámite de sus permisos para la venta de bebidas alcohólicas en los restaurantes de dichos paradores turísticos y les informaron que no tendrían que pagar las multas por la falta de permisos.

Los inspectores argumentaron que realizan una vigilancia de rutina como parte del cumplimiento de los protocolos sanitarios por el covid 19 y si detectan alguna irregularidad clausuran el lugar hasta que se regularicen. Sin embargo, May Echeverría cree que fuenuna represalia planeada porque los operativos fueron directos a los tres paradores turísticos de quienes no están de acuerdo con la apertura de la granja porcicola y los inspectores llegaron con patrullas y agentes policiacos.

"Me vinieron a ver como a las 7 de la noche para informar que quitarían los sellos de clausura a los tres paradores", recordó. "Me comentaron que fue una inspección de rutina y no pensaron que hubiese problemas porque generalmente quienes resultan clausurados van a las oficinas a regularizar su funcionamiento. Me invitaron para que nos regularicemos, claro que lo vamos a hacer, porque nos interesa trabajar en orden".