Candidatos bailan en busca de más votos

Mujer de Tizimín, panista, dice que no se fue al PRI

TIZIMÍN.— En los últimos días, las campañas electorales en el municipio parecen ser una competencia, hay desde quienes organizan bailes con coreografías, así como caravanas, bicirrutas, caminatas y hasta visitas al mercado municipal.

En las redes sociales los simpatizantes del PAN y PRI han compartido bailes que han realizado con números musicales acordes a su candidato mismo que presentan en sus mítines y caminatas partidistas.

Mario González González y Esteban Abraham Macari, candidato del PRI a la presidencia municipal, y del PAN a la diputación local, son quienes en cada recorrido por las calles sacan sus mejores pasos cumbiancheros para bailar con la militancia.

En este fin de semana las actividades de los candidatos se enfocaron en reuniones con los diferentes grupos sociales, visitas a comisarías: el domingo, el PAN organizó una bicirruta por la tarde y casi de manera simultánea el PRI realizó una caravana de vehículos y motociclistas por las calles de la ciudad.

Ayer casi por el mismo sector pero con ciertas horas de diferencia el candidato Mario González González, del PRI, y Pedro Couoh Suaste, del PAN, estuvieron caminando y saludando a la gente llevando sus propuestas de campaña.

El primero recorrió calles aledañas a la parroquia de Guadalupe y el segundo por la escuela primaria Gabino Barreda.

El mercado municipal también ha sido escenario para los candidatos, el domingo visitó a los locatarios la candidata de Morena, Clarita Matos Padilla, con su estructura de partido y ayer hizo lo mismo Francisco Perera, candidato del Partido Encuentro Solidario

Por otro lado ayer se desató una polémica en redes sociales pues Citlali Valle Barrera, conocida panista de la comisaría de Sucopo, compartió en sus redes sociales su postura y sus intereses partidistas luego que priistas difundieran el pasado martes 13 que habían integrado a sus filas priistas a más de 100 manzaneras (militantes del PAN), incluso hubo imágenes que se compartieron donde aparece Citlali Valle con Yamili Puc, otra vecina del poblado que fungía como enlace panista.

Citlali Valle escribió en su cuenta: “Buenas noches gente que me apoya y a quien yo apoyo, como siempre todos saben que busco lo mejor para el pueblo de Sucopo, desde un principio me uní al proyecto de Pedro Couoh Suaste. En días pasados acudí a una reunión del otro partido a escuchar propuestas a la cual fui invitada, situación que se salió de control y se prestó a malas interpretaciones hacia mi persona. Hoy más que nunca he analizado cada uno de los proyectos y por ellos reafirmo mi compromiso y mi total apoyo es al PAN y claro a Pedro Couoh”, finaliza.

El mismo equipo de campaña de Mario González difundió en boletín que “Yamily del Carmen Puc Silva y Kathia Citlali Valle Barrera abandonaron las filas del blanquiazul para sumarse al proyecto tricolor e integrarse de lleno a la campaña de Mario González”. — WENDY UCÁN CHAN