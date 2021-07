Esperan que no prospere petición

Cansados de las irregularidades de líderes ejidales

VALLADOLID.— Miguel Ricardo May May, secretario del comisariado ejidal, consideró que las intenciones de remoción del comisario que promueve un grupo de ejidatarios opositores a la actual directiva no prosperará, debido a que justamente la mayoría de ellos ya estaban hartos de tantas irregularidades que cometían las anteriores directivas que hoy se han unido para intentar desestabilizar a las actuales autoridades ejidales.

Ayer publicamos que un grupo de ejidatarios, entre ellos los líderes Antonio Abán Cocom, Aurelio Xiu Uch y Armando Hoil Uicab, también ya conocidos como los “Broncos”, recaban firmas de los ejidatarios para solicitar que se convoque a una asamblea para remover al actual comisario Maximiliano Kumul Can y toda su directiva.

Para poder lograr que se convoque a la asamblea, necesariamente tienen que contar con el apoyo del 25% del padrón de los ejidatarios que sumarían 173 de los 692 de que consta el padrón ejidal. Solicitarían la convocatoria al actual comisario, de no hacerlo, la segunda instancia sería el Consejo de Vigilancia, si tampoco se convoca, entonces los solicitantes tendrían que acudir a la Procuraduría Agraria.

May May recordó que desde hace varios años que se cometen irregularidades en contra de los ejidatarios, sobre todo en la administración que encabezó el ex comisario José Matilde Cervera Dzul, quien se ha unido a los “Broncos”, para exigir la remoción del actual comisario ejidal.

Debido justamente a las irregularidades, desde hace seis años que los ejidatarios decidieron apoyar a otro grupo que en su momento encabezó el ex comisario Adriano Uitzil Kumul, quien empezó a llevar las riendas del ejido de manera correcta y que desde hace unos meses le sigue Maximiliano Kumul Can.

El secretario del comisariado ejidal, dijo que sus compañeros saben que los solicitantes, son los que se han opuesto a que se les entreguen sus terrenos en el polígono de Zaciabil, de modo que ya los conocen y los exhortó para que no se dejen engañar y mucho menos caer en actos de provocación.

Explicó que están acudiendo a todos los núcleos del ejido, como son los asentamientos que existen, para pedir a los ejidatarios que no vayan a firmar nada, y que estén alertas para que no se dejen engañar con algún ofrecimiento que les hagan, pues todo será mentira.

Explicó que los “Broncos”, podrían utilizar cualquier argumento para engañar a los ejidatarios y que por nobleza algunos puedan dar sus firmas sin saber lo que están haciendo, por tal motivo insistió en que estén pendientes y no se dejen engañar.— Juan Antonio Osorio Osorno